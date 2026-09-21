El francés Nicolas Batum se retira tras 18 temporadas en la NBA

El veterano alero francés Nicolas Batum anunció este lunes su retirada del básquet después de una carrera de 18 años en la NBA y dos medallas de plata olímpicas conquistadas con su selección.

Batum, de 37 años, realizó el anuncio a través de un video de casi 10 minutos en el que aparece explicándole su decisión a su hijo.

"Papá ha terminado de jugar al baloncesto", dice el jugador en el video grabado en Pont-l’Eveque, la ciudad francesa donde aprendió a jugar cuando era un niño.

"Llevo jugando mucho tiempo. He decidido retirarme del básquet por varias razones. Quiero volver a casa y estar contigo. Voy a cuidarte y hacer espacio para otros", le dice Batum a su hijo.

"Cuando has jugado tanto baloncesto como yo, en algún momento tienes que saber cuándo parar", afirmó.

Batum decidió publicar el video el 21 de septiembre, la misma fecha en que su padre, también jugador profesional en Francia, falleció en una cancha de baloncesto.

Tras una breve etapa inicial en su país, el alero dio el salto en 2008 a los Portland Trail Blazers al ser elegido con el número 25 del Draft de la NBA.

Uno de los puntos culminantes de su carrera fueron los playoffs de 2014, cuando los Trail Blazers avanzaron hasta las semifinales de la Conferencia Oeste con un plantel en el que Batum ejercía de complemento de lujo para las figuras Damian Lillard y LaMarcus Aldridge.

Con los Charlotte Hornets, a los que se incorporó al año siguiente, este polivalente alero llegó a tener promedios de 15,1 puntos, 6,2 rebotes y 5,9 asistencias en la campaña 2016-17.

Posteriormente defendió los uniformes de los Philadelphia 76ers y Los Angeles Clippers, donde cerró su trayectoria la campaña pasada con una media de 4,0 puntos y 2,5 rebotes en 74 partidos, casi todos partiendo desde el banco.

"Felicidades Nicolas Batum por una increíble carrera de 18 años en la NBA", le reconoció la competición en su cuenta oficial de X.

Fuera de la liga norteamericana, Batum fue capitán de la selección francesa con la que se colgó las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y los de París en 2024, además de ganar un Campeonato Europeo en 2013.