El gobernador de California no buscaría la presidencia en 2028 si Kamala Harris se postula

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ampliamente considerado como posible candidato para las elecciones presidenciales de 2028, dijo que no se presentaría a la contienda si la exvicepresidenta Kamala Harris se postula de nuevo, dijo a CNN el lunes.

Newsom hizo el comentario en una entrevista con el presentador de CNN Jake Tapper. "Yo no me presentaría si ella se presentara", dijo Newsom, en una entrevista que se emitirá completa el martes por la mañana.

Explicó que si ambos hicieran campaña se dividiría el voto demócrata, lo que sería un regalo para los republicanos, quienes podrían unirse en torno a un grupo más reducido de posibles candidatos, entre ellos el actual vicepresidente JD Vance.

"Electoralmente es un regalo de Dios para todos los demás. Se divertirían a lo grande", dijo Newsom. "Destrucción mutua asegurada, no sirve a un bien mayor".

Newsom dijo que no se presentó contra el expresidente Joe Biden en 2024 porque "no estaba listo" y cree que habría perdido de todos modos.

"En primer lugar, yo no haría eso", dijo Newsom, en referencia a la contienda de 2024. "En segundo lugar, si lo hubiera hecho, me habrían hecho polvo porque no tenía un 'por qué'".

Newsom fue elegido gobernador en 2018 y reelegido para un segundo mandato cuatro años después.