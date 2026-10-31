El gobierno de Trump se burla de migrantes arrestados en video de Halloween

El gobierno de Donald Trump celebró Halloween el sábado con la publicación de videos violentos que festejan la detención de migrantes y la muerte de "enemigos" extranjeros a manos del ejército estadounidense.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que ha encabezado una campaña masiva de deportaciones de migrantes indocumentados, publicó en X un video de un minuto con "Thriller", el famoso éxito de Michael Jackson.

El video comienza con una sucesión de íconos de películas de terror antes de pasar a imágenes de arrestos y migrantes en detención, con leyendas como "este tipo era buscado por homicidio".

"Acechando a los enemigos de Estados Unidos", anunció el Departamento de Defensa en X sobre un breve video monocromático que mezcla escenas de lanzamiento de misiles y tropas en acción con clips de Trump prometiendo matar a los narcotraficantes.

También incluye los del Secretario de Defensa Pete Hegseth jurando matar a cualquiera que mate estadounidenses.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por su parte, publicó un video animado con una caricatura de su director, Kash Patel, que adapta la letra de "Thriller" para resaltar estadísticas sobre lo que describió como una caída del crimen.

La Casa Blanca y el propio Trump publican con frecuencia contenido provocador en redes sociales para avivar la indignación de sus críticos.

Este tipo de videos, en particular los relacionados con el objetivo puesto en los inmigrantes indocumentados, han sido ampliamente denunciados como degradantes y racistas.