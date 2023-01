El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 20 al 22 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 20 al 22 de enero para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Serán días de realizar trámites para la escuela de los niños de tu casa y también para ponerte al corriente en el trabajo que dejaste pendiente. Por otro lado, la diversión no faltará porque tendrás algunas fiestas y paseos.

Tauro

La recomendación es que no tomes mucho alcohol en las reuniones a las que acudirás. El exceso podría causarte problemas de salud. Con tu pareja estarás mejor que nunca, no tendrán problema alguno. Acudirás al dentista a hacerte chequeos de rutina.

Géminis

Tus padres te pedirán ayuda económica, pero no estás obligado a brindárselas si no tienes dinero o si simplemente no quieres. Te invitarán a salir, quizá podría ser una persona que más tarde se convertiría en tu pareja.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos Instagram @mhoni1

Cáncer

Los astros te dicen que dejes todos los pensamientos negativos atrás y que te centres en lo bueno que hay en tu vida. También es vital que cuides más tu alimentación y que continúes con el régimen de actividad física que tenías.

Leo

Realizarás algunos cambios en tu casa y eso permitirá que la energía de la abundancia fluya. Será un fin de semana de mucha convivencia familiar. Aunque también tendrás algunas juntas de trabajo y asuntos laborales pendientes.

Virgo

Si tienes pareja entrarás en un periodo de más seriedad. Incluso podrían dar el siguiente paso en su relación. Ejecutarás un trámite migratorio y todo se resolverá a tu favor. Es importante que analices a detalle todos los cambios que quieres hacer en tu vida.

Libra

Te llegará un dinero extra, pero evita gastarlo en cuanto esté en tus manos. Guárdalo para el futuro. Por otro lado, te invitarán a salir el sábado. No te niegues a ir a esa fiesta y disponte a divertirte. Te lo mereces.

Escorpión

Se aproximan movimientos en tu trabajo, todos serán en beneficio para ti. Te pagarán dinero que te debían y que ya dabas por perdido. Además, te regalarán una mascota y te enterarás de que una familiar está embarazada.

Sagitario

Los planetas te exhortan a que no le prestes atención a todo lo que se dice sobre ti. Eres un ser de luz que irradiará a donde quiera que vaya, por eso siempre recibes críticas y malos comentarios. Pero esas envidias no te perjudicarán en lo absoluto.

Capricornio

Trata de no aceptar los regalos que las personas de tu área laboral te hagan. Lo que ocurre es que no serán de buena fe, por lo que podrían traer alguna mala energía encima. Te buscará un amor del pasado del signo Aries o Libra.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Acuario

Cuídate de los dolores de espalda y cuello porque podrían presentarse en cualquier momento. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar. Además, un asunto legal que tenías pendiente se resolverá a tu favor.

Piscis

Este fin de semana finalmente concretarás algunos pagos que te quitaban el sueño. Ya no tendrás deudas y podrás disponer de tu dinero como mejor te parezca. Es posible que cambies de look y que vayas con esa nueva imagen a una fiesta.

