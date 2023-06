El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 12 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 12 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es importante que dejes atrás los reproches que le haces a tu pareja porque eso solo podría provocar discusiones entre ustedes. Busca que conflictos del pasado no sean un motivo de pelea en el presente, enfócate en el ahora.

TAURO

Es preciso que tomes en cuenta la importancia que tienen las redes sociales en tu desarrollo profesional. Quizá por ahora pienses que es algo insignificante, pero no pensarás lo mismo el día que te nieguen un trabajo por haber publicado algo informal.

GÉMINIS

Los astros te dicen que todo acuerdo que cierres debe estar establecido por escrito, de lo contrario, podría haber complicaciones en el futuro. Siempre quédate con una copia de los documentos importantes.

CÁNCER

Sueles evadir las tareas o actividades que te parecen aburridas, pero es importante que comiences a hacerlas, sobre todo si son para tu beneficio o el de tus seres queridos. No te olvides de tus obligaciones.

LEO

Tu pareja te hará fuerte en los próximos días, si estás a su lado sentirás que puedes hacerlo todo y que no hay nada que pueda derrotarte. Acepta su compañía y la ayuda que te brinda, y no olvides ofrecerle lo mismo.

VIRGO

Este lunes reconocerás el trabajo que hace cada una de las personas que están a tu cargo. No te lo quedes, díselos porque para ellos será lindo escucharlo. Por otro lado, no dejes de reinventarte y atrévete a hacer cosas nuevas.

LIBRA

Si te preocupa la falta de dinero que has experimentado en los últimos días, lo más recomendable es que tomes acciones. Sin embargo, si eso no es posible, tienes que comprender que en ocasiones las cosas no están en tu control.

ESCORPIO

Se impone que disfrutes más de las pequeñas cosas de la vida, como caminar descalzo en el césped o sentir la lluvia en el rostro. Ten por seguro que desde el momento que comiences a hacerlo te sentirás más vivo y equilibrado.

SAGITARIO

Tu pareja debe ser el refugio al que vas cuando te sientes triste, no todo lo contrario. Cuando en una relación estás más estresado que feliz, tienes que hablarlo con él o ella para solucionarlo. Si no se puede, aléjate.

CAPRICORNIO

Si actualmente hay problemas de dinero en tu centro de trabajo, todos los miembros del equipo deben saberlo. Exígeles a tus directivos que les den cuentas claras y que los hagan partícipes de cualquier decisión riesgosa.

ACUARIO

Antes de envidiar el éxito de algún negocio, aprende de él. Si alguien más lo logró, tú también puedes hacerlo, solo es cuestión de que te enfoques. Respecto a tus relaciones personales, demuéstrales cariño a tus seres queridos.

PISCIS

La recomendación de los planetas para este inicio de semana es que te enfoques en tus responsabilidades y no dejes de cumplir con ninguna. El exceso de relajación podría ser perjudicial para tu futuro.

