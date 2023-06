Tiene tres hijos, trabaja dos horas al día y gana 100 mil dólares por mes

escuchar

“Cambió mi vida” fue la frase que una mujer utilizó para describir su trabajo, en el que obtiene ganancias de hasta 100 mil dólares por jornadas de solo dos horas al día frente a la computadora, una actividad que realiza mientras es ama de casa y cuida de sus tres hijas. Su historia se viralizó y, ante las dudas de los usuarios, mostró fotografías de sus recibos para comprobarla.

La usuaria @emm.walcot usó su cuenta para contarles a sus seguidores cómo es trabajar en su casa, “desde su cama” y con todas las comodidades a su alcance. Según reveló, su esposo se dedica a la fabricación de cemento, por lo que está ocupado casi todo el día y no hay nadie más que pueda cuidar de sus pequeñas. Entonces, ella buscó una solución para poder generar ingresos mientras está a cargo de ellas. “No tengo más de dos horas para trabajar al día”, aseveró.

La mujer aseguró que se dedica al marketing, especializada en el área digital. “Encontré una manera de promocionar los productos de otras personas a clientes que ya buscan exactamente eso. Así que todo lo que tengo que hacer es crear contenido (en redes sociales) consistente y valioso”, contó. Es decir, les hace la publicidad gráfica a diferentes compañías para que puedan dar a conocer lo que venden.

Una mujer contó cómo gana US$100 mil al mes en su trabajo

Por otro lado, la usuaria instó a seguir sus pasos, dado que, desde su perspectiva, esta es una modalidad cómoda para trabajar con buenas ganancias al aprovechar las herramientas digitales: “Dejé de usar las redes sociales como diversión y empecé a usarlas para trabajar en la era del mundo en línea. Eso cambió mi vida para siempre”.

Luego de recibir algunas críticas de personas que no creían que ganar US$100 mil con tanta comodidad fuera posible, la tiktoker publicó otra grabación para mostrar supuestas pruebas. En la cámara, expone algunas fotografías en las que se aprecian pagos de miles de dólares que aparentemente le llegaron a su cuenta. “Soy afiliado de ocho empresas. Aquí está una de ellas. Esos son pagos semanales que recibo... Aquí hay otro más. Estos son solo ingresos de descargas digitales y membresías”, describió.

Además, puso a sus hijas al frente para que den su propio testimonio de cómo es estar con su madre la mayor parte del día. Su objetivo fue probar que todos disfrutaban de que ella tuviese un empleo flexible: “Chicas, ¿mamá trabaja mucho? ¿Trabajo más de dos horas?”, a lo que las menores respondieron que no.

Estas son las imágenes que la mujer presentó para demostrar sus ingresos @emm.walcott/TikTok

“No es real”, le recriminaron

Los usuarios de las redes se dijeron sorprendidos por la información que la mujer había compartido, aunque muchos de ellos no le creyeron por completo. La tiktoker sumó unas 100 mil reproducciones en sus diferentes clips y también múltiples reacciones. “Si estás ganando US$30.000 a la semana, ¿por qué tu esposo está trabajando?”; “Chicos, esto no es real”; “Dios mío... ¿cómo me inscribo para hacer esto?”; ¿Por qué tu esposo no lo hace si es fácil?”, escribieron.

LA NACION