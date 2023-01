El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 16 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 16 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Hoy es un día en el que tienes que dejar de lado todo lo que la gente te aconseja. Naciste con un don que es capaz de lograr las cosas por sí mismo, sin ayuda. Llegó el momento de que demuestres de lo que estás hecho.

TAURO

Podrías invertir en un negocio para expandir tu patrimonio. Siempre has tenido miedo de dar este paso, pero los astros lo tienen bien planeado para ti. Por otro lado, tienes un secreto que tu pareja descubrirá este lunes.

GÉMINIS

Los planetas te dicen que todavía no empieces ese negocio. Por ahora no tendrás mucha suerte, así que es mejor evitar pérdidas. En cuestiones del amor, tú y tu ser amado necesitan darse un tiempo fuera de la rutina para recargar energías.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

En tu trabajo, tus gerentes te pedirán algo. Parece que no es de importancia, pero podría ayudarte a mejorar tu puesto si lo realizas bien. Siempre hazlo todo con la pasión que te caracteriza y verás cómo las recompensas serán grandes.

LEO

La recomendación es que les des una palabra de aliento a esos compañeros de trabajo que lo necesitan. No son tiempos fáciles para la mayoría, así que puedes hacer la diferencia. En relación con tu hogar, el silencio y la indiferencia serán los protagonistas.

VIRGO

No esperes más de esas personas que ya te demostraron que no están comprometidas con tu proyecto. Tienes que valorar si de verdad las quieres en tu equipo de trabajo. Lo que tú necesitas es gente que tenga la misma pasión.

LIBRA

En una relación, la responsabilidad es de ambos y eso debes tenerlo en cuenta. Así como disfrutas de los momentos buenos, también tienes que ayudar en tareas difíciles. Recuerda que cuando tienes pareja las cosas deben ser recíprocas.

ESCORPIO

Este lunes será un día de aceptar ciertas pérdidas. No siempre puedes ganar y el universo te ayudará a entenderlo el día de hoy. No lo tomes como una derrota, sino como una oportunidad para salir adelante y reinventarte.

SAGITARIO

Tendrás la oportunidad de demostrar lo que vales como profesional. Te enfrentarás a una situación complicada laboralmente, pero sabrás cómo solucionarla. Por otro lado, se impone que seas más sincero y abierto con tu pareja.

CAPRICORNIO

La energía planetaria te exhorta a cuidar más tu dinero. Es necesario que controles mejor tus gastos porque podrías lamentarlo en un futuro. En el amor, no andarás del todo bien, pero no debes caer en la desesperación.

ACUARIO

Hay un problema del que no has querido hacerte cargo, pero no puedes postergarlo más. Hoy deberás resolverlo aunque no tengas el deseo de realizarlo. También necesitas demostrarle a tu pareja los motivos por los que la quieres. No des por sentado que ya lo sabe.

PISCIS

Hay cierto relajamiento en tu equipo y no puedes permitirlo. Se requiere que impongas mano dura para que las cosas se nivelen y se obtengan los objetivos esperados. Hoy también tendrás una cita romántica con tu pareja.

