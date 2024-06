Es latina y revela cómo le contó a su novio estadounidense que era inmigrante indocumentada: “Él era mi jefe”

Escuchar

Dulce, una joven influencer hondureña, reveló en un video en TikTok cómo fue el momento en el que le contó a su novio estadounidense que era inmigrante indocumentada, por lo que no tenía estatus legal en el país. La reacción de su pareja al enterarse de la noticia, y que a la vez era su jefe, la hizo emocionar hasta las lágrimas.

“Mi esposo no sabía que yo estaba indocumentada”, comenzó la usuaria de la red social, quien contó los detalles de la situación que vivió. “Yo no quería contarle, porque él era mi jefe y me daba miedo que no funcionara y después yo tuviera que renunciar”, recordó. Un mes y medio después de comenzar su relación, Dulce ya confiaba en él y, un día que estaban junto en su casa decidió revelarle su secreto.

“Le dije que tenía que decirle algo, le di un poco de suspenso. Agregándole más drama a la situación, le dije que si después de eso él decidía que no quería volver a hablar conmigo o terminar la relación, yo iba a entender y que no había ningún problema”, recordó la tiktoker, que al momento de contarle todavía tenía permiso para estar en el país, pero vencía dos meses más tarde.

Dulce no tenía green card y se le vencía el plazo para permanecer en EE.UU. dos meses más tarde Freepik

Luego, le explicó “lo que implicaba estar indocumentada”, entre otras cosas, no poder acceder a un crédito, poner cosas a su nombre, trabajar legalmente o salir del país, además de las razones por las que no le había contado antes. “También le dije que otra de las razones por las que yo no le había dicho nada era porque no quería que él pensara que yo estaba con él solo por papeles”, contó.

La reacción de joven al enterarse de que su novia era inmigrante indocumentada

Lejos de enojarse porque no le había dicho antes, comenzó a buscar soluciones para la situación. “La conclusión fue que la única manera en la que yo podía arreglar mi situación migratoria era casándome. Entonces, en ese momento, él me dijo ‘Ok, hagámoslo’. Su reacción hizo darme cuenta de que este hombre valía la pena”.

Más allá de la buena intención de su pareja, la mujer le agradeció, pero que esa no era su intención. “Agradezco tu oferta y realmente la aprecio, pero nosotros solo tenemos un mes y medio de relación”, le respondió Dulce, quien contó que viene de una familia donde el matrimonio es algo serio. Sin ir más lejos, sus papás están casados hace 37 años.

La pareja de Dulce le propuso matrimonio por segunda vez y se casarán en dos meses TikTok @toosassymakeup

“Entonces me dijo que yo no estaba sola, que lo tenía él, que iba a estar para mí en todo momento, que me apoyaba en todo y que él era ahora mi familia”, rememoró emocionada la joven hondureña, que también recibió una enorme ayuda de parte de la familia de su pareja y sobre todo de su suegra.

Entre lágrimas y mirando a la cámara, destacó: “Creo que sin esta familia, probablemente mi situación como inmigrante y mi experiencia probablemente no hubiera sido la misma. Esta familia ha llorado conmigo, se ha frustrado conmigo, han reído conmigo, han celebrado conmigo cada paso del proceso de cuando conseguí mi green card. Estaban aquí celebrando conmigo cuando llenábamos los formularios de inmigración”.

LA NACION