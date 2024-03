Escuchar

Con el carisma y precisión que caracterizan sus predicciones astrológicas, ha logrado capturar la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Este jueves 21 de marzo, Nana Calistar reveló qué dicen las cartas y, a través de sus redes sociales, compartió las proyecciones en el amor, dinero y trabajo para cada una de las doce casas de la rueda zodiacal.

Aries

Es hora de centrarte en ti mismo y dejar de buscar aprobación externa. Un nuevo negocio o cambio de residencia marcará un punto de inflexión en tu vida. Enfrenta los retos con determinación. Reconoce y supera tus conflictos internos para avanzar con más seguridad.

Tauro

Una aventura fugaz podría presentarse; maneja con cuidado tus relaciones. Libérate del pasado y sus sombras para vivir plenamente el presente. Próximamente, experimentarás un crecimiento significativo; prepárate para gestionarlo sabiamente. Mantén tu fortaleza ante los desafíos emocionales.

Géminis

Una nueva atracción se manifestará. Es crucial que te mantengas alerta a las oportunidades. Un viaje planeado traerá renovación, y la vuelta de alguien del pasado te dará una nueva perspectiva. Eleva tu autoestima y toma acción para cambiar tu situación actual.

Cáncer

Tu generosidad atraerá bendiciones. Gestiona bien tus recursos para evitar derroches. Sé consciente de tus actitudes para no alejar a quienes te valoran. Las envidias pueden afectarte; considera rituales de limpieza para protegerte y mantenerte en equilibrio.

Leo

Las oportunidades económicas están al alcance; es momento de enfocarte en tus negocios. Sé prudente con lo que compartes para no afectar tus relaciones. Recuerda: recibes lo que das.

Virgo

El reconocimiento vendrá de quienes dudaron de ti. Ignora la envidia y concéntrate en superar los obstáculos. La solución a tus problemas siempre ha estado en tus manos. Modera tu alimentación para evitar ganar peso innecesariamente.

Libra

Las nuevas oportunidades amorosas requieren cautela; no des más de lo que recibes. Una preocupación familiar se resolverá favorablemente. Tu estado de ánimo variará, así que intenta mantener el equilibrio. Aleja a las personas negativas de tu vida para abrirte a experiencias más enriquecedoras.

Escorpio

Tus proyectos avanzarán con el apoyo familiar. Ignora las fluctuaciones de ánimo de los demás y enfócate en lo tuyo. Cuidado con las tentaciones si tienes pareja; valora lo que ya tienes. Aprende a liberarte de quienes no valoran tu amor y esfuerzo.

Sagitario

Tu honestidad es valiosa, pero sé cauteloso al hablar para no herir a los demás. Mantén un estilo de vida saludable para sentirte mejor. Un proyecto puede mejorar tu situación económica. La vida te compensará por las dificultades pasadas; sigue adelante con fe y determinación.

Capricornio

Los rumores no deben alterarte; mantén tu firmeza y no des explicaciones innecesarias. Alguien comenzará a interesarse seriamente por ti; es tu momento para mostrar interés. Cuida tu corazón y comienza a sanar tus heridas antes de abrirte a un nuevo amor.

Acuario

No cargues con culpas que no te pertenecen. Afronta los problemas sin temor y abre tu corazón al cambio. Es crucial que distingas entre palabras y hechos en el amor. Rodearte de las personas adecuadas te llenará de amor y nuevas amistades.

Piscis

Es el momento de ser valiente: declara tus sentimientos a quien amas. Si no corresponden, sigue adelante. El pasado ya no te define; enfócate en tu crecimiento personal. Alguien que ya no está físicamente contigo te protege. Evita involucrarte en asuntos ajenos y no finjas ser quien no eres solo para agradar a otros.