El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 21 de noviembre

Una de las figuras más reconocidas dentro del mundo de la astrología latinoamericana es Nana Calistar, quien a pesar de no llevar mucho tiempo en este ámbito su particular manera de narrar el secreto de las estrellas le permitió ganarse millones de seguidores en todo el continente. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este jueves 21 de noviembre en el amor, la fortuna y el trabajo.

Aries

Se presentan oportunidades de viaje o reencuentro amoroso; no seas tan reservado y abre tu corazón a nuevas posibilidades. Has tenido ocasiones para ser feliz, pero el miedo a enamorarte o sufrir te ha detenido. Aunque estés enfocado en tus metas y proyectos, no descuides el amor cuando se presente.

Tauro

Disfruta cada día como si fuera el último; es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Podrías sentirte triste por personas que ya no están a tu lado; aprende a soltar y dejar ir, pues cuando un ciclo se cierra, uno nuevo comienza.

Géminis

El estrés por trabajo o estudios podría afectarte, y podrías escuchar chismes sobre una amistad. No permitas que las opiniones ajenas te afecten; nadie te conoce mejor que tú mismo. No temas a los cambios, ya que solo así obtendrás nuevos resultados.

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves 21 de noviembre Pixabay

Cáncer

No temas a nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor; toma el control de tu vida y enfréntate a tus miedos. Se avecina un viaje y podrían surgir pensamientos pesimistas en las noches; enfócate en el presente y no en lo que pudo ser. Si tienes pareja, cuida la monotonía para evitar distanciamientos o problemas de infidelidad.

Leo

Si estás soltero, podrías tener un encuentro íntimo con una amistad; disfruta el momento sin confundirte ni esperar más de lo que es. Cuida tu salud, especialmente pies y estómago, ya que podrías tener retención de líquidos.

Virgo

Podrían presentarse problemas respiratorios y alergias; presta atención a tu salud. Tienes el poder de lograr lo que deseas y eres franco al expresar tus ideas sin temor. Aléjate de chismes y personas negativas que solo buscan llenarte de preocupaciones.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Libra

Deshazte de todo lo que no necesitas en casa; así permitirás la entrada de nuevas energías. Si tienes pareja, vienen tiempos favorables; la relación íntima mejorará y se fortalecerá. Un dinero extra te ayudará a saldar una deuda pendiente.

Escorpio

No temas probar cosas nuevas en tu relación; eso puede llevarla a otro nivel. No te agobies con pensamientos negativos y lucha por tus sueños con determinación. Evita aventuras con personas desconocidas para proteger tu bienestar.

Sagitario

Necesitas cambiar tu rutina, pues hacer siempre lo mismo afecta tu estado de ánimo. Aléjate de personas pesimistas que solo ensucian tu entorno y te deprimen. Cuida lo que compartes con tus amistades; no todos desean lo mejor para ti y podrían generar problemas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 21 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Si estás soltero, no te agobies; pronto llegará alguien especial o descubrirás sentimientos por alguien cercano. Evita pensamientos negativos y mantente abierto a las oportunidades que se presenten.

Acuario

No cambies tu forma de ser para agradar a otros; quien te acepte, lo hará tal como eres. No te precipites al tomar decisiones; analiza qué es lo que más te conviene a ti. Si tienes pareja, podrían surgir discusiones por malentendidos; habla con sinceridad y resuelve las diferencias.

Piscis

Llegará una invitación a un nuevo proyecto o viaje; no busques excusas y ve por tus objetivos. Podrías experimentar problemas gástricos e insomnio; cuida tu alimentación y descansa lo necesario.