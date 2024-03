El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 28 de marzo

Escuchar

La habilidad y exactitud en las predicciones astrológicas de Nana Calistar la han consolidado como una fuente de confianza en el ámbito de la astrología. Este jueves 28 de marzo, la pitonisa utilizó sus redes sociales para compartir las perspectivas que las cartas vaticinan sobre temas cruciales como el amor, el dinero y el trabajo, destinadas a cada uno de los doce signos del zodíaco, con las que la astróloga busca ofrecer luz y guía a sus seguidores.

Aries

Recuerda que debes trabajar en tus metas para lograrlas. No esperes a que las cosas se cumplan, sino que trata de seguir siempre el rumbo para llegar a esos propósitos. En tu relación de pareja, escapen de la rutina.

Tauro

Date el valor que mereces y no toleres ninguna traición. Aprende de los obstáculos y no le des tu confianza a quien no se la merece. Se avecina un cambio laboral en las próximas semanas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Géminis

Estos días pon el propósito de no ser tan orgulloso, porque podrías perder a tus amistades cercanas. El amor se fortalece y hay posibilidades de reencuentros familiares con una persona de la que te distanciaste.

Cáncer

Ten cuidado de aquellos que hablan mal de ti. Si tienes una relación y pasan por una maña racha, trata de acercarte y no permitas que se pierda lo que han construido. Para avanzar, espera reciprocidad.

Leo

No sacrifiques toda tu vida en torno al trabajo. En el amor, tampoco dejes que se aprovechen de tu nobleza. Eres de buenos sentimientos, pero necesitas pensar en ti.

Virgo

Si alguna vez te sentiste bajo de ánimos, aprovecha este retorno de energía para concretar tus planes y metas. Busca la forma de mejorar tus ingresos con otras oportunidades de trabajo o negocios alternos. Los astros te favorecen.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Libra

Siempre tratas de solucionar todos los problemas de tu familia, pero te olvidas de los tuyos. Necesitas poner los pies en la tierra y comenzar con un viaje de introspección, que te llevará a descubrir que la felicidad está en ti y en vivir intensamente. Disfruta.

Escorpio

Los astros te indican que en el amor tienes un panorama complejo para el que necesitas tomar grandes decisiones. Si alguien te llama la atención, da el primer paso. En caso de que no sientas reciprocidad, trata de seguir adelante. Tu tiempo es valioso.

Sagitario

Se avecinan cambios importantes a nivel interno para ti. Una persona iluminará tus días y los llenará de la felicidad que tanto querías. Aprovecha para cuidarte y no dejar que tu tranquilidad se perturbe por alguien más. La llegada de nuevas amistades cambiará todo tu panorama personal.

Capricornio

Empezarás a sentir algo por una persona que está por llegar a tu vida o que acabas de conocer. La vida te da recompensas por los obstáculos recientes, así que aprovecha y disfruta de todos los recursos que te hagan sentir feliz.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

No dejes de creer en tus sueños, porque esa es la clave para que todo se vuelva realidad. En muchas ocasiones, sientes miedo y te preocupa que las cosas no resulten como quieres, pero no te olvides de que siempre se puede aprender de los errores. Arriésgate.

Piscis

Es probable que recuerdes demasiado a una persona de tu pasado que fue importante en un momento de tu vida, por eso trata de pasar la página para soltar y comenzar de cero. Vienen oportunidades muy buenas y cambios significativos que te favorecerán.