El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 7 de junio

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 7 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Comenzarás a desarrollar sentimientos por una persona que conociste apenas hace algunas semanas. Déjate llevar y no tengas miedo de salir herido, es mejor haberse enamorado aunque el resultado no sea favorecedor.

TAURO

Cuídate de chismes en los que algunas amistades querrán involucrarte. No permitas que se te adentre en esos temas porque será una situación de la que muy difícilmente podrás salir. Sentirás la necesidad de recuperar tu tranquilidad.

GÉMINIS

La recomendación para hoy es que le prestes atención a tus sueños, ya que serán reveladores. Es probable que a través de ellos te enteres de ciertas situaciones. También obtendrás las soluciones a algunos problemas.

CÁNCER

Un amigo o un familiar te podrían traicionar este miércoles y te darás cuenta de inmediato. Te decepcionarás por completo, pero debes tomarlo como una alerta para no confiar ciegamente en nadie, ni en tu sombra.

LEO

Querrás vengarte de las personas que te lastimaron, pero aun si lo haces no te sentirás mejor. A pesar de que gracias a esa acción obtengas una tranquilidad momentánea, más tarde te sentirás triste porque las cosas siempre salen de esa forma.

VIRGO

Hay posibilidades de que salgas de vacaciones o que pruebes cosas desconocidas. De igual manera, puede ser que te ofrezcan un nuevo trabajo lejos de la ciudad. No te quedes con ganas de nada, haz todo lo que se te venga a la mente.

LIBRA

Se impone que cuides más tu alimentación, de lo contrario comenzarías a sentir malestares que no te gustarán para nada. Sé más precavido con la manera en la que desahogas tus frustraciones, no te desquites con nadie.

ESCORPIO

No te deprimas si aún no has alcanzado tus sueños y tus metas, mejor pon todo tu esfuerzo para lograrlo. Lamentándote no conseguirás nada y además nunca es tarde para ir hacia tus objetivos. Deja la pereza a un lado.

SAGITARIO

Un amor del pasado podría regresar en cualquier momento para pedirte que vuelvan a estar juntos. Intentará demostrarte que cometieron un error al haberse separado, pero debes rechazarlo desde un inicio.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que dejes de dar consejos que ni siquiera tú cumples y que te concentres en tu vida. Antes de querer solucionar la de otros, enfócate en mejorar como persona y resolver tus propios problemas.

ACUARIO

Es preciso que no confíes en las personas que acabas de conocer, mucho menos revelándoles información confidencial. Estas podrían caer en indiscreciones y tus mayores secretos quedarían al descubierto.

PISCIS

Evita hablar de tus proyectos al lado de personas a las que no les caes muy bien y que ya te han demostrado que tienen mala vibra. Es que la envidia que sentirán por ti podría terminar arruinándote algunos de tus planes.

LA NACION