Esto es lo que hay que saber hoy sobre el huracán Idalia:

Desde el lunes, los residentes de Florida se abastecieron de costales de arena y evacuaron viviendas en zonas bajas a lo largo de la costa del Golfo de México para prepararse para la tormenta.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense estima que podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora.

. El paso de idalia por Florida, que ya se convirtió en huracán, podría suponer un duro golpe para un estado que todavía lidia con los daños causados por el huracán Ian de septiembre del año pasado.

11.49 | Más de la mitad de los condados de Florida están bajo estado de emergencia

El sábado, Ron DeSantis declaró la emergencia en 33 condados y anunció el proceso de evacuación en varias partes del occidente de Florida. Este lunes, el gobernador sumó 13 condados más al decreto, de los 67 que tiene el estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 46 condados del estado Jeff Roberson - AP

11.29 | Chevron evacúa las plataformas petroleras estadounidenses del Golfo de México ante la llegada de Idalia

Este martes, la petrolera estadounidense Chevron informó que había evacuado al personal de tres plataformas de producción petrolífera del Golfo de México ante la llegada del huracán Idalia. El tercer mayor productor de petróleo en esa zona anunció que el personal no esencial fue retirado de sus plataformas de Blind Faith y Petronio, y que se evacuó a todo el personal de la plataforma Génesis. No obstante, la producción del crudo no se detuvo en las instalaciones.

Chevron evacuó al personal de sus plataformas en el Golfo de México Chevron

11.10 | DeSantis le pide a los residentes del oeste de Florida que evacúen sus hogares

Ante la inminente llegada de Idalia, que en las últimas horas se fortaleció hasta convertirse en huracán, el gobernador del estado, Ron DeSantis, le pidió a los floridanos que abandonaran sus viviendas. “Si se encuentra en la zona de recorrido de esta tormenta, ahora es el momento de finalizar sus preparativos”, escribió el político a través de su cuenta de X (Twitter).

Ante la llegada de Idalia, el gobernador Ron DeSantis le pidió a los floridanos que abandonaran sus hogares X (Twitter)/@GovRonDeSantis

10.40 | Idalia se convierte en huracán y amenaza Florida con peligrosas marejadas

Este martes, Idalia se convirtió en huracán y amenaza la costa del Golfo de México en Florida con marejadas ciclónicas que podrían ser letales y peligrosos vientos tras azotar Cuba con fuertes lluvias. Más de 30 condados del oeste de Florida ya fueron evacuados.

Miembros del departamento de parques y jardines de Tampa, Florida, ayuda a los residentes con costales de arena antes de la llegada de la tormenta Idalia, el 28 de agosto de 2023, en Tampa, Florida (AP Foto/Chris O'Meara) Chris O'Meara - AP

