El huracán Isaías se fortalece y alcanza categoría 2 rumbo a EEUU

El huracán Isaías se desplaza este viernes hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México, tras alcanzar la categoría 2, mientras las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras del noroeste del estado de Florida, en riesgo de inundaciones.

Isaías registra vientos máximos sostenidos de 165 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami.

Según el reporte de las 06H00 GMT del viernes, el huracán se ubica a 375 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 22 km/h.

"En la trayectoria del pronóstico, se espera que Isaías se acerque a la costa norte del Golfo de los Estados Unidos más tarde el viernes y toque tierra dentro del área de aviso esta noche o a primera hora del sábado", señaló el NHC.

De acuerdo con el informe, "Isaías podría convertirse brevemente en un huracán mayor" a lo largo de la jornada del viernes. "Aunque se pronostica algún debilitamiento a partir de entonces, Isaías seguirá siendo un huracán peligroso a medida que se acerca a la costa norte del Golfo", agregó.

Un huracán categoría 2, en una escala de 5, registra vientos sostenidos de entre 154 y 177 km/h.

Además de los daños que puede causar el viento, Isaías amenaza con provocar fuertes lluvias, inundaciones repentinas y una subida del nivel del mar en las zonas costeras.

Se espera que impacte en el área comprendida entre la desembocadura del río Misisipi, Alabama y Florida. "Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo", declaró el NHC.

El ciclón, el primero en alcanzar la categoría de huracán en el Atlántico este año, se formó en octubre, en la fecha más tardía para el primero de la temporada desde al menos 1905, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

- Evacuaciones -

Los gobiernos de Florida y Alabama declararon estado de emergencia para decenas de condados. En el condado de Escambia, en el noroeste de Florida, las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras desde el mediodía del jueves, ante el peligro de inundaciones.

En Pensacola, ciudad de este condado, operarios de las empresas eléctricas se instalaron en hoteles de la zona, con maquinaria y equipos para atender posibles cortes de luz. También se habilitaron algunos albergues.

Autoridades federales anunciaron que se coordinan con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

"A quienes están en el camino de la tormenta, les pedimos que pongan de su parte para estar listos", dijo en X Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque las tormentas tropicales pueden formarse durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia al fenómeno de El Niño, que provoca un calentamiento del agua en el Pacífico y cambios en los patrones del viento y lluvia, según la NOAA.