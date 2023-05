El incómodo momento de Katy Perry al llegar a la coronación de Carlos III

escuchar

Este sábado 6 de mayo, Carlos III fue coronado como rey de Reino Unido. De la ceremonia participan diferentes invitados, como jefes de Estado y delegaciones de funcionarios internacionales, y también personalidades destacadas del ámbito de la cultura y las artes. Entre ellas la cantante estadounidense Katy Perry, quien en su ingreso a la Abadía de Westminster, en Londres, vivió un momento de confusión en busca de su asiento.

El ícono de la música lució un atuendo color lila de Vivienne Westwood, al que acompañó con un collar de perlas y un tocado a juego. La estrella pop asistió acompañada del editor británico de Vogue, Edward Enninful, según reportó Page Six. Su ingreso a la ceremonia no escapó de la mirada de los usuarios de redes, que de inmediato compartieron el rostro de extrañeza de la intérprete al no saber dónde sentarse. Una usuaria de Twitter expresó: “La forma en la que trata de buscar su asiento, con ese sombrero. Es adorable y divertido al mismo tiempo”.

El incómodo momento que vivió Katy Perry durante la coronación de Carlos III

El vínculo de Katy Perry con el rey Carlos III

Perry es una de las artistas que cantará el domingo en el concierto de coronación. Para ello, se ausentará de American Idol de forma temporal, para su gira británica. Su vínculo con la realeza y, en especial con el rey Carlos III, ocurrió en 2019, en un evento en Bombay, cuando se conocieron. Un año después, el actual monarca la nombró embajadora del British Asian Trust, una organización sin fines de lucro cofundada por Carlos III para tratar la pobreza en el sur de Asia.

En un comunicado del mes pasado y después de que se anunciara su participación en el evento del domingo, la cantante destacó el trabajo de la entidad. “Estoy encantada de actuar en el concierto de la coronación y de ayudar a dar más luz sobre el Fondo de Protección de la Infancia del British Asian Trust, cuya labor incluye desde iniciativas sobre el terreno hasta la recaudación de fondos, con el objetivo de encontrar soluciones al tráfico de niños”, declaró.

La estrella reveló la semana pasada algunos detalles de su visita a Reino Unido, incluido su alojamiento en el Castillo de Windsor. En declaraciones a Extra, afirmó: “Puede que publique mucho porque estaré en un castillo, de verdad. Es una locura”. Asimismo, aseguró que considera un verdadero “honor” celebrar la coronación de Carlos III, que ocurre ocho meses después la muerte de la reina Isabell II.

El evento no estuvo exento de polémica. Según publicó Rolling Stone en marzo pasado, otras destacadas personalidades declinaron participar de los eventos reales, entre ellas: Adele, Elton John, Robbie Williams y las Spice Girls. Sobre su decisión, Perry destacó: “Soy embajadora de una de sus fundaciones, la British Asian Trust, que se dedica a la lucha contra el tráfico de niños. Cuando me pidió que cantara, todo encajaba con mis valores”, explicó.

Lionel Richie en la coronación de Carlos III Gareth Cattermole - PA Wire

Otras celebridades en la coronación de Carlos III

Finalmente, en la alineación del domingo actuarán, además de Perry, el grupo británico Take That, Andrea Bocelli y Bryn Terfel, así como Lionel Richie. El intérprete de éxitos como “Say You, Say Me” también estuvo presente en la ceremonia de coronación de este sábado y se tomó fotos con algunos de los presentes.

El cantante y compositor australiano Nick Cave a su llegada a la abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III, en Londres, el 6 de mayo de 2023 (Toby Melville, Pool vía AP)

Desde horas muy tempranas de este sábado, los invitados a esa ceremonia llegaron a la Abadía de Westminster. El cantante australiano Nick Cave fue uno de ellos, así como la actriz británica Emma Thompson. La ganadora del Oscar arribó en un conjunto negro, al que le dio un toque de color con un tapado rojo estampado.

Emma Thompson llega para la coronación de Carlos III Jane Barlow - POOL PA

Se estima que en la Abadía de Westminster se congregaron hoy un total de 2300 invitados, notablemente menos que los 8000 que asistieron a la coronación de la reina Isabel II, en 1953.

