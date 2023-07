El incómodo momento que David Beckham supo sortear muy bien durante la presentación de Messi en Inter Miami

escuchar

Se pueden controlar muchas cosas, pero el clima y sus inclemencias no. Este domingo, cuando se hizo la presentación oficial de Lionel Messi en el Inter Miami, llovió durante una hora y media aproximadamente, lo que aumentó la emoción de los fanáticos presentes, pero también generó incertidumbre. Pero eso no impidió que ocurriera el tan ansiado momento en que el astro mundial saludó al club, a sus dirigentes y a la hinchada, en un estadio repleto de fanáticos. No obstante, David Beckham, uno de los propietarios del equipo, vivió un incómodo momento que quedó retratado gracias a las cámaras.

De hecho, el comienzo de la ceremonia fue postergado porque llovía y, en cuanto comenzó a disminuir la fuerza del agua, Messi ya estaba preparado para salir a saludar. Antes de que el nuevo 10 del club de Miami lo hiciera, se adelantaron los dueños y autoridades del club, entre ellos, los hermanos Jorge y José Más y Beckham.

Los videos donde se lo vio al exfutbolista inglés de 48 años no se hicieron virales por él en sí mismos, sino porque estuvo al borde de una caída. La superficie de la plataforma, que se adecuó como un pasillo para que el jugador argentino caminara y fuera aplaudido por todo el estadio, estaba completamente cubierta de agua.

David Bekham se salvó de una estrepitosa caída durante la presentación de Messi en el Inter Miami

En medio de los gritos, vítores y aplausos, se lo pudo ver a Beckham subir un par de escalones que tenía el pasillo y, segundos después, se patinó sobre el lugar. Como un reflejo, el empresario trató de mantener el equilibrio y no caer, casi al mismo tiempo que advirtió que uno de los hermanos Más vivió la misma situación, apenas un instante atrás.

Durante un breve momento, pareció que el inglés evaluó sus opciones ante 18.000 personas y resolvió arrastrar los pies sobre la superficie hasta que se unió al final del pasillo con los hermanos Más y la presentadora del evento.

Al ingresar al campo de juego, Beckham casi se cae TikTok/@brfootball

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar al momento. “¡Antes muerto que sencillo!”, “Si me caigo, lo hago con estilo”, “El tío Beckham se quería mandar el pasito de Michael Jackson”, opinaron algunas personas, mientras que otras criticaron directamente a la organización del evento y la falta de medidas de seguridad, aun teniendo presente que el clima podía llegar a ser un inconveniente durante la presentación.

Messi fue presentado como jugador del Inter Miami (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Tras las palabras del ex Paris Saint-Germain, se proyectó un video en las pantallas gigantes que el estadio tiene en las dos tribunas ubicadas detrás de los arcos. En las imágenes, varios famosos le dieron una cálida bienvenida a Messi. Entre ellos, estaban los cantantes Maluma, Ricardo Montaner, y los hermanos Mau y Ricky; el deportista argentino Emanuel Ginóbili y el entrenador del seleccionado estadounidense de fútbol Gregg Berhalter.

Para cerrar la noche de presentación, ingresaron por la misma plataforma por la que caminaron las autoridades del club y el astro, la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, todos vestidos con la camiseta del Inter Miami. Junto a ellos, además, aparecieron los familiares de los demás dirigentes.

LA NACION