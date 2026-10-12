El índice global de pobreza aumenta por primera vez desde su creación en 2010

El índice global de pobreza de la ONU aumentó por primera vez desde su creación en 2010, al subir el número de personas afectadas a 1.200 millones, informó el lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En la edición de 2026 de su informe anual, el PNUD y el centro de investigación Oxford Poverty and Human Development Initiative contabilizaron 51,5 millones de personas más que vivían en pobreza "aguda" en comparación con el año anterior.

El administrador del PNUD, Alexander De Croo, afirmó que el aumento de la pobreza debería ser una "señal de alerta para el mundo".

"Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan entre sí: el hambre, la falta de acceso a la educación y la carencia de agua potable o electricidad. Esto es inaceptable", señaló en un comunicado de prensa.

Más de la mitad de quienes viven en pobreza aguda son niños.

Sin embargo, el PNUD señaló que un factor importante en el aumento registrado fue el crecimiento demográfico, y que solo se contaba con datos nuevos para 13 de los 108 países en desarrollo incluidos en el informe.

Si bien el número total de personas en situación de pobreza ha aumentado, el informe presenta un panorama mixto. Unas 33 naciones han reducido a la mitad el porcentaje de su población que vive en la pobreza en los últimos 15 años, según la definición del informe.

Entre ellas se encontraban seis países de África subsahariana.

Según el PNUD, entre los países que han logrado los avances más rápidos se encontraban algunos de Asia, como China y Vietnam.

El índice de pobreza utilizado en el informe incluye indicadores como la falta de vivienda adecuada, saneamiento, electricidad, combustible para cocinar, alimentos y educación.