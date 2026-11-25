Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado de forma errónea desde Estados Unidos en 2025 y convertido en un símbolo de la política antinmigración de Donald Trump, salió del país norteamericano con destino a España, confirmó el martes un alto funcionario estadounidense.

El caso del hombre de 31 años fue uno de los temas candentes de la contienda política del año pasado en torno a las deportaciones masivas ordenadas por Trump, lo que generó dudas sobre la capacidad de los migrantes para impugnar las órdenes de expulsión y la disposición del gobierno a respetar las decisiones judiciales.

El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien supervisa la aplicación de las leyes migratorias, dijo que estaba "encantado" de que Ábrego García "se haya autodeportado de Estados Unidos a España".

Residente de Maryland y casado con una estadounidense, Ábrego García fue una de las más de 200 personas enviadas en marzo del año pasado a la megaprisión salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Vivía en Estados Unidos bajo un estatus legal de protección desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

Los abogados del Departamento de Justicia admitieron en ese momento que el salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo".

Regresó a Estados Unidos en junio pasado, y su caso se convirtió en un estandarte para quienes se oponen a los esfuerzos de Trump por llevar a cabo deportaciones masivas.

- "Hombre libre, ileso y con dignidad" -

Tras su retorno, Ábrego García fue detenido nuevamente y acusado de tráfico de personas en el estado sureño de Tennessee. El caso fue desestimado posteriormente.

Al margen del proceso penal, agentes del ICE detuvieron una vez más al hombre e intentaron deportarlo a Uganda y después a Liberia.

Mientras se encontraba detenido en el Cecot, Ábrego García recibió la visita del senador de Maryland Chris Van Hollen. El congresista anunció el martes que el migrante estaba abandonando Estados Unidos por voluntad propia.

"Hace un año y medio, el gobierno de Trump quería dejar que Kilmar se pudriera en un gulag salvadoreño", dijo Van Hollen en un comunicado. "Hoy, viaja a un país de su elección, como hombre libre, ileso y con dignidad".

El boletín de Van Hollen no especificó hacia dónde se dirigía Ábrego García, pero el secretario Mullin confirmó más tarde los informes de medios que aseguraban que su destino era España.

La cadena CBS News, que citó un funcionario estadounidense anónimo, informó que un juez federal había ordenado a Ábrego García que abandonara Estados Unidos a más tardar el martes.

El abogado del salvadoreño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.