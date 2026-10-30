El Inter de Messi ante su última oportunidad por la segunda plaza en MLS

El Inter Miami está obligado a reaccionar tras dos tropiezos seguidos. El domingo se jugará la segunda posición de la temporada regular en la MLS en una jornada en que Nashville puede igualar el récord de puntos que el equipo de Lionel Messi estableció en 2024.

Miami se encuentra dos puntos por debajo del New England Revolution y tendrá la oportunidad de adelantarlo el domingo cuando se enfrenten en la penúltima fecha de la fase regular de la liga norteamericana (MLS).

Para ello necesitará que Messi recupere el colmillo después de que no viera puerta en la derrota del sábado ante Red Bull New York (2-0) y el empate del miércoles frente al FC Cincinnati (2-2).

De los 12 partidos de la temporada en los que Messi se quedó sin marcar, su equipo sólo ganó tres.

El rosarino sigue siendo irremplazable a sus 39 años y está a punto de certificar su segunda Bota de Oro consecutiva, con un saldo actual de 25 goles en 29 jornadas disputadas.

Messi, que aventaja en tres goles al croata Petar Musa (FC Dallas), sería el primer jugador en revalidar este galardón en la MLS y sigue siendo favorito a conquistar un tercer premio MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo.

El Inter también aspira a ser el primer campeón de la MLS que defiende el trofeo en una década pero antes tiene que asegurar su presencia en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, para lo que resulta clave asaltar el segundo lugar de la Conferencia Este que ostenta New England.

Messi podrá saltar al césped artificial del Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), el hogar de los Patriots de la NFL, pese a que el miércoles recibió su quinta tarjeta amarilla del curso.

El rosarino esquivó la suspensión gracias a una curiosa regla de la MLS conocida como "incentivo por buen comportamiento", que retira una tarjeta amarilla a un jugador que haya completado cinco partidos consecutivos sin ser amonestado.

Griezmann por su plaza

Con su capitán disponible, el entrenador Cristian "Kily" González recalcó este viernes que se toma el duelo del domingo como "una final".

"Este partido nos puede marcar de cara al futuro", aseguró el argentino a los medios presentes en el entrenamiento del Inter. "Es el momento de recuperar lo que hemos hecho. No es que nos olvidamos de jugar, ni mucho menos, tenemos que seguir mejorando".

"Tenemos que asumirlo como una final", subrayó el Kily, que relativizó la influencia del césped sintético en el Gillette Stadium.

"Nunca soy de poner excusas. La cancha es la que nos toca y es un rival que está arriba de nosotros", recordó.

Ni Miami ni New England tienen opciones de alcanzar al líder del Este, Nashville SC, que tiene a su mano redondear su fabulosa temporada superando el récord de puntos en una fase regular que logró el Inter en 2024 con un total de 74.

El domingo, Nashville se presentará con 71 unidades al penúltimo duelo del curso ante Red Bull New York.

Este fin de semana también verá a seis equipos intentando sellar su presencia en los playoffs. Uno de ellos será el Orlando City del francés Antoine Griezmann, al que se le escapó el boleto el miércoles dejándose empatar 2-2 ante el Chicago Fire de Robert Lewandowski cuando tenía dos goles de ventaja.

El sábado, a Orlando le puede bastar con un empate en su visita al Charlotte FC. Chicago, ya clasificado, enfrentará ese mismo día al Colorado Rapids, un equipo que pelea por el boleto en el Oeste con Seattle, Salt Lake, LA Galaxy y Portland.