El Inter Miami de Lionel Messi quedó este sábado contra las cuerdas en los playoffs de la liga norteamericana (MLS) al encajar una rotunda derrota 3-0 ante Columbus Crew, en el inicio de la primera ronda.

Miami, vigente campeón de la MLS, se condenó con errores clave en la primera parte, especialmente la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján en el minuto 36 por una doble amarilla.

Para entonces Columbus ya se había adelantado en Miami con un gol en el minuto 9 del internacional chileno Gonzalo Tapia, que convirtió un penal provocado por una mala salida del arquero canadiense Dayne St. Clair.

Los ajustes del entrenador Cristian "Kily" González, que relevó al descanso al uruguayo Luis Suárez, dejaron un agujero en la retaguardia de Miami que facilitaron los otros goles del estadounidense Taha Habroune (52') y de Tapia (58).

Con su doblete, Tapia fue la gran figura de una noche en la que protagonizó un rifirrafe con Messi, quien le lanzó la pelota a la cabeza en un saque de banda.

"No es fácil venir acá a jugar con estos grandes jugadores y el gran equipo que son. Nos llevamos un partido que estaba bastante difícil", declaró Tapia a Apple TV.

Miami, segundo sembrado de la Conferencia Este, está ahora obligado a ganar dos partidos a Columbus, séptimo, para evitar una eliminación en primera ronda como la de 2024.

El siguiente duelo se disputará el viernes en Columbus (Ohio) y, en caso de triunfo del Inter, la eliminatoria se resolverá el 2 de diciembre en Miami.

- Messi se juega la expulsión -

Antes de los infortunios locales, el juego tuvo unos prolegómenos festivos con la entrega a Messi del trofeo de Bota de Oro de manos del dueño principal del Inter, Jorge Mas.

El astro argentino, de 39 años, fue por segunda campaña seguida el máximo artillero del campeonato con 26 goles en 31 partidos.

De la mano del Diez, el Inter fue el mejor ataque de la fase regular pero en defensa arrastra problemas estructurales que este sábado explotó a fondo el peligroso Crew.

Aunque se mostró irregular en fase regular, Columbus dispone de mucho talento ofensivo con el uruguayo Santi Rodríguez, el español Brais Méndez y el chileno Tapia, que forzó el penalti del primer gol al ser derribado en una salida temeraria de St. Clair.

Miami se llevó otro duro golpe a la media hora de juego, cuando Luján se ganó una segunda tarjeta amarilla con una dura entrada sobre Steven Moreira en campo contrario.

De su lado el Inter sólo generaba peligro por mediación de Messi, frustrado con varias atajadas del arquero Patrick Schulte y por un claro error de Suárez cuando el argentino lo había dejado frente al arco.

Cada vez más molesto, el capitán albiceleste se jugó la expulsión en un saque de banda en el que le lanzó la pelota a la cara a Tapia, que se había quedado frente a él para obstaculizar el lanzamiento.

El árbitro Allen Chapman resolvió la acción con amarillas para ambos jugadores.

En el vestuario el Kily intentó equilibrar al equipo introduciendo al volante paraguayo Matías Galarza por Suárez.

Pero la pizarra del argentino no evitó que Columbus le ganara continuamente la espalda a la defensa que capitanea el brasileño Casemiro.

Los visitantes sentenciaron el triunfo en solo seis minutos. Habroune batió a St. Clair con una precisa definición y Tapia le ganó la marca a Yannick Bright para alcanzar un balón en largo y redondear una dura derrota para los campeones.

- Doblete del uruguayo Valiente -

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en las semifinales de la Conferencia Este a New England Revolution o Philadelphia Union.

Este sábado, el Revolution dio el primer golpe en esta llave con un triunfo 2-0 gracias a un gol en propia puerta de Nathan Harriel en el minuto 10 y otro de Peyton Miller, de 19 años, en el 73'.

En la Conferencia Oeste, el FC Dallas goleó 3-0 al Portland Timbers con un doblete del uruguayo Joaquín Valiente.