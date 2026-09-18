El Inter Miami abre la etapa del Kily González sin margen de error en la MLS

Después de su triunfal debut en la Campeones Cup, el argentino Cristian "Kily" González dirige al Inter Miami de Lionel Messi por primera vez en la MLS, con la difícil tarea de alcanzar el liderato en la fase regular

El exjugador del Inter de Milán asumió las riendas de las Garzas a principios de semana después de una larga espera para obtener su visado

Tras un solo entrenamiento, el Kily vivió un debut soñado el miércoles en el triunfo 2-0 frente a Cruz Azul, con el que Miami conquistó por primera vez la Campeones Cup

Este trofeo, que disputan cada año los ganadores de la MLS y la liga mexicana, amplía una vitrina del Inter que estaba completamente desierta hasta el aterrizaje de Messi a mediados de 2023

"Desde que Messi llegó, se han logrado muchísimas cosas", recordó el Kily al ser preguntado el viernes por el nivel de influencia del capitán en las decisiones del club

"Sin ninguna duda tienes que escucharlo siempre", recalcó. "Como entrenador, obvio que hablo no solamente con él, sino con la gente grande, y en estos detalles de lo futbolístico, de sentirse cómodo, la opinión de esta clase de jugadores es fundamental para el club"

González, sin experiencia en los bancos fuera de Argentina, se convertirá el domingo en el cuarto entrenador que ha tenido Messi en la MLS, todos ellos argentinos

Rosarino como el Diez y como uno de sus predecesores, Gerardo Martino, el Kily tiene que reactivar un plantel que solo había logrado una victoria en los nueve partidos previos al éxito en la Campeones Cup

Producto de esa crisis, el Inter fue eliminado de la Leagues Cup en la fase de grupos y en la MLS se encuentra a nueve puntos del Nashville SC, líder de la Conferencia Este, a falta de nueve jornadas por disputar antes de los playoffs

- Lewandowski visita al líder -

El Kily se estrenará ante su público frente a otro equipo en problemas, el San Diego FC, que encadena tres derrotas seguidas

La franquicia californiana está lejos de repetir la formidable campaña de estreno en la MLS que vivió en 2025 y se encuentra en serio peligro de quedarse fuera de la postemporada

Después de ser vapuleado 5-0 ante su público por el Philadelphia Union, San Diego ocupa la última posición de la zona de acceso a playoffs, empatado a puntos con el LA Galaxy

El equipo angelino, que visita el sábado al Minnesota United, tampoco termina de arrancar con las llegadas en el último mes del español Sergi Roberto y el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, la gran novedad de la primera lista de Rafael Márquez con el Tri ofrecida el jueves

También está obligado a repuntar el Chicago Fire, después de perder el impulso inicial que le dio el aterrizaje de Robert Lewandowski

El ariete polaco sigue viendo puerta, con tres tantos en las últimas cuatro jornadas, pero el Fire sólo obtuvo tres de esos 12 puntos en juego

Chicago, que visita el sábado al líder Nashville, ha descendido del tercer al quinto puesto del Este, por delante del Orlando City de Antoine Griezmann

El equipo del punta francés, enrachado con siete goles en las últimas seis fechas, jugará el sábado de visita ante New England Revolution, mientras que el Montreal del chileno Alexis Sánchez recibirá ese mismo día al Columbus Crew