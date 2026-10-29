El Inter Miami empata con Cincinnati con dos joyas de Suárez y Fillipi

Con dos espectaculares goles de Luis Suárez y Riquelme Fillipi, el Inter Miami arañó en el último momento el miércoles un empate 2-2 ante FC Cincinnati y pierde terreno en la lucha por la segunda plaza en la MLS.

El Pistolero Suárez rememoró este miércoles sus mejores tiempos, con un soberbio remate a la escuadra que abrió el marcador en Miami en el minuto 61.

Los visitantes aprovecharon la noche apagada de Lionel Messi dieron vuelta el tanteador con dos fogonazos del francés Kenji Mboma Dem en el 80' y el ghanés Samuel Gidi en el 86'.

La joven promesa brasileña Riquelme Fillipi, con un tanto desde la misma posición que Suárez, rescató un punto para los locales en el 90'.

Con este empate, el Inter se encuentra dos puntos por detrás del New England Revolution en la pugna por la segunda plaza de la Conferencia Este.

El Revolution, que venció este miércoles 3-2 al Red Bull New York, recibirá el domingo al Inter Miami en la penúltima jornada de la fase regular.