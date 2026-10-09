El jefe de la diplomacia de EEUU recibe a la opositora venezolana Dinorah Figuera

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibe este viernes a la líder opositora venezolana Dinorah Figuera, que ha encabezado varias rondas de negociación con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El encuentro está previsto a las 09H00 locales (13H00 GMT), de acuerdo a la agenda del Departamento de Estado, publicada en la noche del jueves.

Figuera es presidenta de la asamblea electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como órgano legislativo legítimo.

El gobierno de Donald Trump ha reconocido al mismo tiempo a Rodríguez como la interlocutora oficial en Caracas, lo que suscita críticas en parte de la oposición venezolana.

Rubio, que es también consejero de Seguridad Nacional de Trump, lleva personalmente los temas relacionados con la transición política en Venezuela, y ya ha recibido en el pasado a otra de las líderes opositoras, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Machado intenta regresar a Venezuela, país que abandonó en diciembre del año pasado clandestinamente para poder recibir su premio en Oslo.

Figuera y el gobierno venezolano cerraron una segunda ronda de diálogo hace dos semanas en Caracas, bajo la tutela de Washington.

El resultado más tangible de ese diálogo ha sido la liberación de decenas de presos políticos.

Desde la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en enero por fuerzas armadas estadounidenses, Rubio ha repetido numerosas veces que quiere primero que la economía venezolana se estabilice, lo que significa primordialmente abrir su maltrecho sector petrolero a las inversiones extranjeras, ante todo estadounidenses.

La siguiente fase sería el diálogo político que desemboque en elecciones limpias y creíbles, que den paso a una nueva etapa en el país.

jz/pb