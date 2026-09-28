El jefe de la ONU exhorta a Israel a poner fin a la "anexión progresiva" de Cisjordania

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó nuevamente el lunes a Israel a poner fin a la "anexión progresiva" de la Cisjordania ocupada, y consideró "profundamente alarmante" el nivel de violencia en la región.

Citado por Ramiz Alakbarov, representante adjunto de la ONU para Oriente Medio, en un texto leído ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la ONU volvió a condenar "enérgicamente la implacable expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania".

"La anexión progresiva de Cisjordania es ilegal, carece de efecto jurídico y debe cesar", afirmó.

Alakbarov presentó al Consejo de Seguridad el último informe del secretario general sobre el cumplimiento de la Resolución 2334 del Consejo, aprobada en 2016, que insta a Israel a "cesar de inmediato y por completo toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado". El informe de Guterres abarca del 13 de junio al 18 de septiembre.

El jefe de la ONU denunció en particular "los ataques persistentes y cada vez más intensos de los colonos", las "demoliciones ilegales" de bienes pertenecientes a palestinos y "la rápida expansión de los asentamientos".

"Estos hechos vulneran el derecho internacional, profundizan aún más la ocupación israelí ilegal y socavan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", agregó.

"Los ataques palestinos contra israelíes también deben cesar. Todos los responsables deben rendir cuentas", aseveró Guterres.

Asimismo, apuntó contra las "peligrosas provocaciones" y la "retórica incendiaria" de políticos "de todos los sectores".

Las violencias cometidas por colonos se multiplican en Cisjordania ocupada desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania ocupada, junto a unos 3 millones de palestinos.