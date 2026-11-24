El surcoreano Son Heung-min se sumó este lunes a las estrellas de la MLS en riesgo de eliminación con la derrota del Los Angeles FC (LAFC) 3-2 ante el St. Louis City.

Esta primera ronda de los playoffs se disputa al mejor de tres partidos por lo que el LAFC está obligado a ganar dos juegos consecutivos.

El sábado será anfitrión del segundo partido y, en caso de victoria, regresará el 2 de diciembre a St. Louis (Misuri) para la definición de la eliminatoria.

Además de Son, el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski también perdieron sus primeros partidos con Inter Miami y Chicago Fire, y necesitarán de remontadas para seguir con vida en los playoffs.

De todos estos equipos, el LAFC era el único que no arrancaba la serie como local. En una fría noche en St. Louis, la escuadra angelina se vio sobrepasada en la primera mitad por la ofensiva encabezada por el brasileño Rafael Navarro.

En el minuto 35, el exatacante del Palmeiras se internó por la banda derecha y habilitó con un pase atrás al estadounidense Daniel Edelman, que batió al arquero francés Hugo Lloris.

El control local se mantuvo al inicio de la segunda mitad y el surcoreano Jeong Sang-bin amplió la ventaja en el minuto 51 con un ajustado remate desde fuera del área.

El LAFC recuperó esperanzas con un tanto de cabeza del español Sergi Palencia en el 62'.

St. Louis City se colocó 3-1 en el 78' con una formidable volea del estadounidense Simon Becher pero los angelinos se volvieron a acercar con un penalti convertido por el gabonés Denis Bouanga en el 85'.

Son dejó escapar una ocasión para empatar en el descuento, con un tiro libre que salió por encima del arco, y los 22.000 aficionados festejaron la primera victoria del St. Louis en playoffs en sus cuatro años de vida en la MLS.