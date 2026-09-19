El médico frena el regreso de Carlos Correa y pone fin a su temporada con los Astros

HOUSTON (AP) — El intento de Carlos Correa de regresar este año tras una cirugía de tobillo terminó cuando su médico le dijo que podría poner en riesgo que el infielder de los Astros de Houston no estuviera listo para el inicio de la próxima temporada.

“Me dijo: ‘No me siento cómodo con esto’, y prácticamente dijo que no voy a jugar”, explicó Correa el viernes.

El mánager de Houston, Joe Espada, anunció el martes que Correa no regresaría esta temporada. El viernes fue la primera vez que Correa habló con los reporteros sobre la decisión.

Correa había estado trabajando para volver después de someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo el 11 de mayo, que se esperaba lo mantuviera fuera de seis a ocho meses.

Participó en prácticas de bateo en vivo y pensó que podría reincorporarse a los Astros el fin de semana pasado, cuando jugaron contra Tampa Bay. En cambio, empezó a sentirse muy adolorido y tuvo inflamación en el tobillo durante dos o tres días.

“Me hice una resonancia magnética”, contó. “El médico dijo que el tendón no estaba lo suficientemente maduro y eso fue todo lo que pasó. Me dijo que no se sentía cómodo con que yo forzara para jugar”.

Correa dijo que fue difícil que su intento de regreso se quedara corto después de todo el trabajo que hizo durante los últimos cuatro meses.

“Estuve aquí todos los días desde el momento en que me quitaron la bota y tenía en mente volver y jugar y estar otra vez con los muchachos”, relató. “Así que escuchar esa noticia, obviamente no era lo que quería oír, pero puedo dormir por la noche sabiendo que lo intenté al máximo”.

Correa dijo que se hará otra resonancia magnética en dos meses y espera estar al 100% para entonces y luego listo para el inicio de los entrenamientos de primavera sin limitaciones.

Por ahora, sin embargo, está reduciendo sus entrenamientos. No bateará durante el próximo mes y su médico no quiere que haga nada “que vaya a hacer que gire el pie” por el momento.

Correa está de vuelta con los Astros después del canje bomba del verano pasado desde los Mellizos de Minnesota. Jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada, con Jeremy Peña como campocorto. Antes de su lesión esta temporada, Correa volvió al campocorto mientras Peña estaba fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Correa bateaba para .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Selección número 1 del draft amateur de 2012, Correa pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con los Mellizos, donde estuvo tres temporadas y media antes del canje del verano pasado.

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre las Grandes Ligas de Béisbol