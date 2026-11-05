El Nasdaq cae más de 3% en Wall Street por temores en torno a la IA

La Bolsa de Nueva York caía este jueves lastrada por la venta de valores del sector de inteligencia artificial, en medio de temores por el futuro de los proyectos de centros de datos en Estados Unidos tras las elecciones.

El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, registraba un desplome del 3,33% hacia las 14H10 GMT de este jueves.

El S&P 500 caía un 1,94% y el Dow Jones un 0,91%.

Los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso federal y ganaron numerosos escaños en los parlamentos locales en las elecciones de mitad de mandato el pasado martes.

Muchos de los políticos electos, entre ellos también gobernadores, han prometido poner freno a los centros de datos con medidas como moratorias a nuevos proyectos.