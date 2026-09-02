El Niño alimenta la rara sucesión de tres tormentas en el Pacífico

Dos poderosos huracanes y una tormenta tropical cada vez más fuerte atraviesan el miércoles el océano Pacífico, cuyas aguas se han calentado por un episodio de El Niño de intensidad histórica.

Se espera que los huracanes Lowell y Karina, ambos de categoría 4, pasen lejos de la costa de Hawái, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense; sin embargo, sus trayectorias continúan siendo inciertas.

Lowell y Karina son seguidos por la tormenta tropical Marie, a pocos cientos de kilómetros de las costas mexicanas; "Se espera que se convierta en un huracán más tarde en el día (miércoles)", dijo el NHC.

"El calentamiento por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas", dijo a la AFP Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan.

Una secuencia de tres tormentas "es definitivamente rara de observar", agregó.

En 2015, cuando hubo otro Niño particularmente fuerte, se presentó una sucesión de cuatro ciclones.

El fenómeno de este año tiene un 69% de probabilidades de convertirse en el más intenso jamás registrado, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente; esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta.

Como consecuencia, el clima se vuelve más cálido y seco en algunos lugares, y más húmedo en otros.

Científicos están de acuerdo en que el cambio climático amplifica sus efectos; sin embargo, no hay consenso respecto a si fortalece a El Niño en sí mismo, aunque ha emergido evidencia en ese sentido.