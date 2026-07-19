El once ideal de las revelaciones del Mundial 2026

Como ya es costumbre en la Copa del Mundo, Norteamérica 2026 también se convirtió en una plataforma de jóvenes talentos que ya estaban en el radar y para otros menos conocidos que se cotizaron en el torneo. Este es el once ideal de las revelaciones del Mundial:

. PORTERO

- Orlando Gill (Paraguay, 26 años)

El arquero paraguayo del San Lorenzo argentino pasó de ser un desconocido para buena parte del público a liderar las estadísticas de la FIFA para su posición y meterse en la pelea por el Guante de Oro. En la fase de grupos obtuvo una calificación de 8,26, mantuvo dos porterías a cero y cerró el campeonato como el guardameta con más paradas, con 28. Gracias a sus números, ha despertado interés de gigantes europeos como el Bayern Munich.

. DEFENSAS

- Nico O'Reilly (Inglaterra, 21 años)

Formado en la cantera y ahora clave en el Manchester City, el polivalente zurdo fue titular en casi todos los partidos de Inglaterra y destacó al rondar el 90% de acierto en el pase, además de ser implacable en casi todos los duelos aéreos, según Sofascore. Su Mundial confirma la promesa de un chico que ganó en la temporada pasada el premio al Mejor Joven de la Premier League.

- Pau Cubarsí (España, 19 años)

Con todavía cara de niño, el central del FC Barcelona originario de un pequeño pueblo catalán ratificó en Norteamérica 2026 que pertenece a la élite. Sereno con el balón, impecable en la anticipación y líder impropio para su edad, fue uno de los pilares de la defensa española campeona del mundo.

- Lopes Cabral (Cabo Verde, 22 años)

El defensa caboverdiano fue una de las grandes sorpresas del torneo gracias a su firmeza defensiva, pero también por una proyección al ataque cuya máxima recompensa llegó con el trallazo que significó el empate 2-2 en la prórroga ante la poderosa Argentina, para muchos el gol más bonito del Mundial. Sus servicios, actualmente para el Trabzonspor de Turquía, ya interesan a clubes de Francia, Bélgica y Portugal.

. MEDIOCAMPISTAS

- Gustavo Puerta (Colombia, 22 años)

El volante del Racing de Santander, de donde podría salir este verano, se adueñó del mediocampo colombiano con una autoridad que ya había mostrado desde las categorías juveniles. Con gran despliegue físico y criterio para distribuir el balón, le quitó el puesto a Richard Ríos y fue pieza clave de Colombia también en el ataque con 11 disparos fuera del área, solo superado en el torneo por Kylian Mbappé y Lionel Messi.

- Lucas Bergvall (Suecia, 20 años)

Aunque Suecia cayó pronto, el centrocampista dejó destellos de su enorme calidad. Elegante con el balón, capaz de romper líneas y de dominar el ritmo del juego, reforzó la apuesta de un Tottenham que busca convertirlo en uno de los referentes de su nuevo proyecto, al punto de rechazar 54 millones de euros que ofertó el Newcastle.

- Ayyoub Bouaddi (Marruecos, 18 años)

Uno de los más jóvenes del equipo ideal fue también una de las mayores sensaciones del campeonato, pese a que un mes antes apenas despuntaba con el Lille francés. El centrocampista sorprendió por su personalidad y madurez para dirigir el juego de Marruecos y actualmente el Manchester City lideraría la carrera por quedarse con él a cambio de 100 millones de euros, según The Athletic.

- Gilberto Mora (México, 17 años)

Con apenas 17 años, el volante del Xolos de Tijuana se afianzó como titular en México y jugó con una naturalidad para asociarse que no pasó desapercibida, pues su agente confirmó que hay acercamientos para su eventual llegada a Europa a final de año.

. DELANTEROS

- Antonio Nusa (Noruega, 21 años)

La revelación del equipo revelación. El escurridizo extremo sorprendió por su velocidad, regate y capacidad para aportar en la histórica campaña de Noruega. Todo apunta a que el atacante del RB Leipzig seguirá su camino en un club con más pergaminos, pues los grandes de la liga española y la Premier League lo tendrían ya en carpeta.

- Yan Diomande (Costa de Marfil, 19 años)

El atacante marfileño fue una de las grandes irrupciones ofensivas del torneo, aunque su país se fue prematuramente. Su explosión y facilidad para superar rivales convencieron al Paris Saint-Germain, que cerró su incorporación tras el Mundial y se adelantó a otros grandes clubes europeos.

- Johan Manzambi (Suiza, 20 años, Friburgo)

Aunque una lesión lo marginó de los octavos y de los cuartos de final, el delantero suizo aprovechó cada oportunidad para exhibir movilidad, potencia y olfato goleador. Cerró el torneo con tres tantos y dos asistencias, lo que despertó el inmediato interés del Aston Villa, que puso 70 millones de euros para su fichaje y le ganó la puja al Newcastle.

. Mención especial: Vozinha (Cabo Verde, 39 años)

A diferencia de las jóvenes promesas, el arquero caboverdiano fue una revelación por su desempeño ante rivales de peso como Argentina o España y por su particular historia.

Acostumbrado a pasar los veranos trabajando como profesor de vóley playa para complementar su carrera, Vozinha encontró en el Mundial de 2026 el mayor reconocimiento de una trayectoria construida lejos de los focos, con pasos por clubes de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.