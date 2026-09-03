El paraguayo Galarza refuerza al Inter Miami de Messi (fuente del club a AFP)

El mediocampista paraguayo Matías Galarza jugará en el Inter Miami de Lionel Messi tras el polémico final de su aventura en River Plate, confirmó este miércoles una fuente del club a la AFP.

Galarza, de 24 años, se unirá a un centro del campo que el campeón defensor de la liga norteamericana de fútbol reforzó por lo grande con el brasileño Casemiro.

De acuerdo con la fuente a la AFP, el volante guaraní estampó su firma esta misma tarde haciendo oficial su regreso a la primera división estadounidense.

Con su llegada a Miami pone fin a su pasaje turbulento en el Millonario, equipo que compró su pase en 2025.

Aparte de jugar con Messi, compartirá camerino en Florida con otros jugadores renombrados como Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

Galarza tuvo un desempeño destacado con Paraguay en el Mundial 2026, adonde llegó como jugador del Atlanta de la MLS tras ser cedido por River durante un periodo corto.

Pero la directiva riverplatense lo apartó en junio del plantel junto a otros 14 jugadores.

Sin minutos desde que la selección paraguaya cayó en octavos de final con Francia (1-0) el 4 de julio, Galarza sonó para varios clubes sudamericanos.

A finales de agosto su nombre causó polémica tras la eliminación de River en octavos de la Copa Sudamericana, instancia en la que fue vencido en penales por Independiente Santa Fe de Bogotá.

El mediocampista publicó entonces un recuerdo en Instagram del penal que anotó al portero alemán Manuel Neuer en la definición desde el punto blanco de los dieciseisavos del Mundial.

Con un gol suyo de penalti, Paraguay eliminó a Alemania y protagonizó una de las grandes sorpresas de Norteamérica 2026.

Inter Miami está a la espera de la llegada de su nuevo entrenador, el argentino Cristian "Kily" González.

Es segundo de la Conferencia Este, a 10 puntos del líder Nashville SC.