El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

El Pentágono y la multinacional estadounidense Lockheed Martin anunciaron el jueves un acuerdo de producción y compra de 850 aviones de combate F-35 a lo largo de 10 años.

El "acuerdo marco", que según el Pentágono "modernizará y ampliará" el programa del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, aún requiere la aprobación y financiación del Congreso.

El F-35, un proyecto conjunto entre Estados Unidos y varios aliados, es uno de los aviones militares más avanzados del mundo.

Según Lockheed, hay más de 1.375 F-35 desplegados en todo el planeta.

El acuerdo, de ser aprobado, proporcionaría a Washington un programa de cazas "previsible, asequible y resistente", señaló Lockheed, que destacó que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorros gracias a "precios a largo plazo y descuentos por volumen industrial".

A cambio del compromiso de 10 años del Pentágono, Lockheed Martin financiará proyectos por 7.000 millones de dólares para apoyar a los F-35, indicó el Pentágono.

"Hemos cambiado de manera fundamental la forma en que estabilizamos la base industrial de defensa estadounidense, para producir con rapidez y a gran escala", declaró Michael Duffey, principal responsable de adquisiciones del Pentágono, citado en el comunicado del departamento.

"Al alinear los incentivos financieros con el desempeño real, estamos garantizando que nuestros combatientes cuenten con las capacidades letales que necesitan para luchar y ganar", aseguró.

Lockheed se comprometió a producir los aviones de combate a un ritmo de 156 aeronaves por año.