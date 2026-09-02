El peruano Buse gana su primer partido en el Abierto de EE.UU.

El tenista peruano Ignacio Buse logró el miércoles el primer triunfo de su carrera en el Abierto de Estados Unidos al vencer al estadounidense Marcos Giron en un duelo de casi cuatro horas.

Buse, de 22 años, es el tercer jugador peruano en ganar un partido en este siglo en el Grand Slam de Nueva York, después de Juan Pablo Varillas y Luis Horna.

Número 30 del ranking mundial, Buse tumbó al experimentado Giron (78º) por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (6/8) y 6-1 en un partido cancelado el martes por la lluvia.

El clima obligó también a interrumpir el partido este miércoles, cuando el sudamericano dominaba por 4-3 en el tercer set.

Tras un parón de casi dos horas, el vencedor retomó el control del juego con el aliento de numerosos aficionados peruanos presentes en Flushing Meadows.

Buse, que explotó su potente servicio con 10 aces, dejó escapar tres pelotas de partido seguidas en el tiebreak del cuarto set ante el astuto Giron, de 33 años.

Pero el jugador limeño mantuvo la sangre fría y controló el último parcial de principio a fin hasta cantar victoria después de tres horas y 48 minutos.

Buse, que se medirá ahora al francés Benjamin Bonzi (97º de la ATP), atraviesa por un excelente momento de forma que lo llevó a alzar el pasado domingo el trofeo del ATP 250 de Winston-Salem.

Fue el segundo título de un palmarés que inauguró en mayo en el ATP 500 de Hamburgo.

El año pasado cayó en su debut en el US Open ante Ben Shelton y el pasado julio logró su primera victoria en un Grand Slam, en Wimbledon.