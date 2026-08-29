El peruano Ignacio Buse se corona campeón en el ATP 250 de Winston-Salem

El peruano Ignacio Buse se impuso este sábado por 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery en la final del Abierto de Winston-Salem, para levantar el segundo título de su carrera en el circuito ATP.

Buse, de 22 años y en el puesto 36 del ranking mundial, se convierte junto a Jaime Yzaga en el segundo peruano en ganar un título en cancha dura en la era abierta.

"Me siento increíble, gracias a los aficionados peruanos que son muy especiales", dijo Buse al finalizar el partido.

"Es algo muy especial porque con mi equipo trabajamos muy fuerte y pasamos por batallas muy complicadas. También quiero felicitar a Arthur y su equipo, hacen un gran trabajo".

Tres quiebres consecutivos, el primero para definir el set con su raqueta y dos más para abrir una ventaja de 3-0 en la segunda manga, marcaron el camino a la victoria del sudamericano.

En su primera final de ATP, Fery no bajó los brazos y logró recuperar uno de los quiebres, aunque Buse se mantuvo fiel a su estrategia: sólido en defensa, esperó a que la agresividad de su oponente terminara por traicionarlo.

"Quiero agradecer a mi equipo, hoy no pudo ser el día pero hemos tenido un gran año y espero que podamos cerrar fuerte", mencionó Fery.

Cuando el reloj marcaba una hora y 10 minutos de juego, y en su tercera pelota de campeonato, se levantaron las banderas de Perú en las gradas sentenciando uno de los grandes momentos del tenis peruano en el 2026.

"La mejor hinchada del mundo, contigo Perú", se leía en una de las banderas que orgullosamente mostraron los aficionados a la transmisión internacional.

Pese a la derrota, Fery iniciará la próxima semana en el puesto 33 del ranking, lo que marca para él un nuevo récord personal.

Buse es el segundo latinoamericano en coronarse en Winston-Salem en los últimos 4 años, después del triunfo del argentino Sebastián Báez sobre el checo Jiri Lehecka en la final del 2023.