El petróleo cae ante esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio

Los precios del crudo volvieron a bajar el martes, mientras el mercado observa con atención los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio, donde continúan los enfrentamientos entre los hutíes de Yemen y la coalición liderada por Arabia Saudita.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre bajó un 1,67%, hasta los 113,88 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 1,83%, hasta los 99,90 US$.

El emir de Catar, el jeque Tamim ben Hamad al Thani, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hicieron balance el martes sobre el conflicto en Oriente Medio, al margen de la cumbre de países exportadores de gas celebrada en Moscú, según informó Doha.

La reunión tuvo lugar al día siguiente de una visita a Teherán de altos responsables de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, con el objetivo de evitar que se reanuden los enfrentamientos en la región, tras una serie de amenazas israelíes y estadounidenses contra Teherán.

Estos esfuerzos diplomáticos calman los precios del crudo, ya que "un acuerdo creíble podría reducir rápidamente parte de la prima de riesgo geopolítico del petróleo", explican los analistas de Standard Chartered.

"Sin embargo, parece poco probable que se produzca un avance decisivo en las negociaciones", estiman los analistas de Eurasia Group. "Los mediadores continúan con su labor, pero se han logrado pocos avances".