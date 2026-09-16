El petróleo cae ante esperanzas de reapertura de oleoducto de Arabia

Los precios del petróleo cerraron a la baja el miércoles, después de que medios de comunicación informaran de que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, actualmente cerrado, podría volver a entrar en servicio antes de lo previsto.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, con entrega en noviembre, bajó un 2,69%, hasta los 105,83 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en octubre, cayó un 3,21%, hasta los 102,43 US$.

"Los últimos acontecimientos en Arabia Saudí dan a entender que la situación es menos crítica de lo que parecía", comentó a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

"Hemos tenido conocimiento de informaciones según las cuales los saudíes prevén que podrán volver a poner en servicio una parte del oleoducto Este-Oeste en unos días, en lugar de en unas semanas o incluso en unos meses", añadió el analista.

Riad había anunciado el viernes el cierre temporal de esta infraestructura estratégica para la exportación de petróleo por ataques de drones procedentes de Irak.

El oleoducto se ha convertido en una vía esencial para la salida de crudo del Golfo como alternativa al estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se ha visto alterado desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

"Recientemente transportaba entre 4 y 5 millones de barriles al día" con destino a Yanbu, un puerto saudí en el mar Rojo, explica Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

"Teniendo en cuenta la crisis energética que atraviesa el mundo, los mercados parecen satisfechos con este escenario: un poco de petróleo es mucho mejor que nada", opinan los analistas de IG.

Las hostilidades en Oriente Medio, en particular entre los combatientes hutíes de Yemen y Arabia Saudí, hacen que se mantenga una prima de riesgo en las cotizaciones.

Riad acusó el miércoles a los hutíes de atacar con drones la ciudad santa de La Meca, algo que estos combatientes proiraníes han desmentido.