El petróleo cae ante la perspectiva de una normalización de los flujos sauditas

Los precios del petróleo cayeron el viernes ante las expectativas de una reanudación progresiva de los flujos a través del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre perdió un 0,91% hasta 103,87 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, retrocedió un 1,58% hasta 100,30 US$.

Los precios del oro negro cerraron la sesión a la baja por tercera vez consecutiva y el Brent acumula una baja cercana al 3% desde comienzos de semana.

"Esta caída se debe casi por completo a las informaciones de prensa según las cuales Arabia Saudita tiene la intención de restablecer, en los próximos días, la capacidad del oleoducto Este-Oeste al menos al 50%", dijo Norman Liebke, analista de Commerzbank.

Esta infraestructura sigue paralizada tras ataques con drones la semana pasada. El oleoducto se ha vuelto esencial desde el inicio del conflicto en Oriente Medio para sacar por el mar Rojo gran parte de las exportaciones de Arabia Saudita bloqueadas por el cierre del estrecho de Ormuz, situado al otro lado de la península arábiga.

"Si las operaciones llegaran efectivamente a reanudarse como se ha anunciado, los precios del petróleo podrían registrar una nueva caída, aún más pronunciada", señaló Liebke.

Durante la sesión, el descenso de las cotizaciones se vio atenuado por informaciones de prensa que señalaban que Arabia Saudita no podría suministrar crudo a sus clientes europeos el próximo mes.

Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, "informó al menos a dos clientes europeos (...) que no se les adjudicaría ningún cargamento de crudo", indicó la agencia Bloomberg. La decisión se aplica a todos los compradores europeos, precisaron las fuentes de la agencia.

En cuanto a los carburantes, los precios siguen aumentando.

En EE.UU., el diésel alcanzó el viernes un precio récord al público, con una media de 6,4476 US$ por galón (3,78 litros), según la asociación automovilística estadounidense AAA.

El precio promedio de ese combustible usado para transporte superó el viernes en Francia los 2,39 euros, un nuevo máximo, según el análisis de la AFP.