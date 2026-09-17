El petróleo cierra en leve baja ante la perspectiva de mejora de suministro saudí

Los precios del petróleo cerraron con una leve baja el jueves ante la previsión del mercado de que Arabia Saudita mejore el ritmo de exportaciones de crudo pese a los ataques hutíes contra sus infraestructuras.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre perdió un 0,95% y se situó en 104,82 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, cedió un 0,51% hasta 101,91 US$.

La información según la cual el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita podría recuperar aproximadamente la mitad de su capacidad en unos días ya había hecho bajar los precios del petróleo el miércoles.

Este oleoducto, forzado a detener sus operaciones desde finales de la semana pasada debido a ataques con drones, permite a Riad eludir el estrecho de Ormuz pasando por el mar Rojo.

La compañía petrolera nacional saudí Aramco busca alternativas y estaría ofreciendo "cargas adicionales de crudo vía Omán a fin de disipar las inquietudes vinculadas con las perturbaciones del suministro", según los analistas de Mind Energy.

Los hutíes de Yemen han apuntado sobre todo contra intereses petroleros de Riad.

La tensión es más intensa en los productos refinados. Al conflicto en Oriente Medio se suman los ataques contra infraestructuras en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

"En Rusia, las refinerías de Syzran y Sarátov han detenido su producción a raíz de ataques con drones ucranianos", afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.