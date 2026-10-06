El petróleo cierra en plano entre aumento de oferta y continuos ataques en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron en plano el martes a pesar del aumento de las exportaciones de crudo y derivados procedentes de Oriente Medio, aunque no se descarta una nueva escalada del conflicto.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en diciembre, subió un 0,26% hasta los 100,58 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en noviembre, se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,01 %) en 89,44 dólares.

"La producción y las exportaciones de petróleo en Kuwait, Irak y Arabia Saudita se están acercando a los niveles previos a la guerra, mientras que los envíos de productos refinados también comienzan a repuntar", señala la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Durante la conferencia Energy Intelligence Forum celebrada en Londres, el director general del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, tranquilizó el lunes sobre la "resiliencia" de su empresa.

Por su parte, el director general de la estatal Kuweit Petroleum Company (KPC), el jeque Nawaf Saud al Sabah, aseguró que su país produce "algo más de dos millones de barriles al día", por los 2,6 millones que extraía antes de la guerra.

Kuwait ha sido uno de los países del Golfo más afectados por las interrupciones de paso por el estrecho de Ormuz, y llegó a reducir su producción al nivel de la demanda interna por no se pudo "exportar nada durante la primera fase de esta guerra", añadió Al Sabah.

A pesar de estos mensajes tranquilizadores, el mercado está en alerta ante los últimos ataques en la región.

Los hutíes de Yemen afirmaron el lunes haber bombardeado una refinería de Aramco, en respuesta al apoyo aéreo de Riad a las fuerzas gubernamentales yemeníes en su lucha contra el grupo proiraní.

Catar, que actúa como mediador, indicó el martes que las conversaciones entre Washington y Teherán continuaban para intentar salir del punto muerto tras más de siete meses de conflicto.

Pero "los indicios de un acercamiento con vistas a un acuerdo de paz siguen siendo muy limitados", señala David Morrison, analista de Trade Nation.

"Los riesgos persistentes de perturbaciones y de una nueva escalada mantendrán los precios del crudo y de los productos petrolíferos en un nivel elevado en 2026", prevén, por su parte, los analistas de Eurasia Group.