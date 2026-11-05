El petróleo repunta tras caída por las legislativas en EEUU

Los precios del petróleo volvieron a subir este jueves tras una fuerte caída provocada por la victoria aplastante de los demócratas en las elecciones legislativas estadounidenses.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, aumentó un 3,88%, situándose en 98,29 US$. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, subió un 2,72%, hasta los 90,52 US$.

El miércoles, los precios del "oro negro" se desplomaron más de un 8% por la ola demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que reaviva las esperanzas de una desescalada en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el miércoles que la guerra con Irán había contribuido en gran medida al descalabro de su partido, tras un extenso mensaje publicado por el vicepresidente JD Vance en X, en el que escribió: "La guerra (en Irán) es la razón de nuestra derrota".

"La reacción del mercado ayer fue probablemente un poco precipitada", señaló a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital. "La situación con Irán vuelve a generar inquietud", añadió.

Aunque el gobierno estadounidense podría verse presionado para resolver el conflicto con Irán, "todavía no hay ningún acuerdo", recordó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Según el analista, "Trump sale debilitado de unas elecciones que han puesto de manifiesto hasta qué punto la guerra es impopular en Estados Unidos. Por tanto, Irán podría exigir concesiones mayores que las que ya están sobre la mesa".

Y "a fin de cuentas, Trump aún podría optar por la vía militar", añadió Rasmussen, lo que provocaría un nuevo repunte de los precios.

Además, el mercado sigue vigilando los flujos de crudo procedentes del Golfo.

Las fuerzas armadas iraníes afirmaron este jueves que cinco petroleros y un remolcador se incendiaron tras chocar con minas en la región del estratégico estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto entre Teherán y Washington.

Las agencias de seguridad marítima no han confirmado esta serie de incidentes, mientras que Washington asegura haber retirado en gran medida las minas del estrecho.

"El mercado vuelve a estar nervioso", señala John Kilduff.

En el conjunto de la semana, no obstante, el precio del barril de Brent bajó un 16%.