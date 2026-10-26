El petróleo retrocede entre tomas de beneficios y diálogos en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron a la baja el lunes, lastrados por tomas de beneficios tras un nuevo repunte la semana pasada, en un contexto de expectativas de reanudación de los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre perdió un 0,78% hasta 115,81 US$, después de haber caído durante la sesión hasta un mínimo de 114,00 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, retrocedió un 1,46% hasta 101,76 US$.

"El retroceso parece estar principalmente relacionado con tomas de beneficios, ya que los operadores han preferido asegurar parte de sus ganancias tras una prolongada fase de subidas", explica David Morrison, del bróker Trade Nation.

Según los analistas consultados, el movimiento bajista también está ligado a las expectativas de relanzar el diálogo diplomático en Oriente Medio.

Irán y los tres países miembros del pacto de defensa de La Meca -Arabia Saudita, Pakistán y Turquía- acordaron continuar las conversaciones tras su "primera" reunión celebrada el lunes en Teherán, informó la televisión estatal iraní.

La reunión convocó a Irán y a representantes de los tres firmantes del pacto, que "acordaron proseguir los intercambios con el fin de reforzar la cooperación (...), especialmente en materia de paz en la región y de seguridad".