El petróleo se dispara y el gas europeo alcanza su nivel más alto desde 2023

Los precios de los hidrocarburos se dispararon este martes tras los nuevos ataques llevados a cabo por EE.UU. en Irán, mientras que el gas europeo alcanzó su nivel más alto en más de tres años.

El precio del barril de WTI para entrega en octubre subió un 5,20%, hasta 90,22 US$, superando de nuevo el umbral de los 90 US$ por primera vez desde finales de julio.

Su equivalente europeo, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre, avanzó un 4,60%, hasta 94,65 US$.

EE.UU. lanzó ataques contra Irán por segunda vez en pocos días, una operación descrita por el presidente Donald Trump como "de gran envergadura y poderosa".

El mandatario también advirtió a Teherán contra cualquier intento de represalia, en cuyo caso el país sería "golpeado de nuevo a un nivel mucho más duro y mayor".

"Ha comenzado una operación decisiva llevada a cabo por las fuerzas armadas iraníes en respuesta al enemigo estadounidense", anunció por su parte la agencia de noticias iraní Tasnim.

"Las esperanzas que aparecieron la semana pasada sobre una próxima reapertura del estrecho de Ormuz a la navegación han sufrido un duro revés", señaló Carsten Fristch, analista de Commerzbank.

Este martes, dos petroleros fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido" cuando salían de Ormuz, según la agencia marítima griega Marisks.

"En estos momentos, los precios reaccionan prácticamente a cada noticia procedente del estrecho de Ormuz: las sanciones, el estancamiento de las negociaciones y las señales contradictorias sobre la voluntad de Irán de poner fin a la guerra hacen fluctuar los precios día a día", aseguró Edward Rosenberg, analista de Strategy Shares.

El precio del gas europeo también registró una fuerte subida este martes.

El contrato de futuros del TTF neerlandés, referencia del gas en Europa, ganaba un 6,20%, hasta 74,14 euros por megavatio hora, su nivel más alto desde enero de 2023.

Las reservas europeas son bajas para esta época del año, lo que implica importantes necesidades de aprovisionamiento antes del invierno.