El petróleo sigue a la baja ante expectativa de una desescalada de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo volvieron a bajar este martes, ante la expectativa de una solución diplomática entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente Donald Trump mencionara un "impulso positivo" hacia un acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero cerró en 91,49 US$, con una caída del 1,17%, tras ubicarse por debajo del umbral simbólico de los 90 dólares durante la sesión.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre, retrocedió un 0,93%, hasta los 86,04 US$.

En apenas una semana, el Brent y el WTI se han desplomado cerca de un 11%.

"Los inversores siguen atentos a las declaraciones de la administración Trump y de Teherán, y por ahora dan el beneficio de la duda a la perspectiva de un acuerdo negociado que permita evitar una escalada" en la guerra, explica en una nota David Morrison, analista de la correduría Trade Nation.

El secretario de Estado, Marco Rubio, descartó el martes una operación militar importante contra Irán, al hacerse eco de las declaraciones de Trump en las que celebró un "impulso positivo" en las negociaciones con Teherán tras ocho meses de conflicto.

Estados Unidos e Israel multiplicaron recientemente sus amenazas contra Irán, pero la reciente derrota electoral hizo que los líderes estadounidenses cambiaran el tono.

"La probabilidad de una nueva escalada militar ha disminuido", pero "todavía hay pocas pruebas concretas de que un acuerdo de paz esté sensiblemente más cerca", afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

No obstante, esto ha bastado para que los precios del crudo bajen considerablemente en un momento en que el suministro proveniente del Golfo, en particular gracias a las rutas que permiten sortear el estrecho de Ormuz, se ubique "cerca de los niveles anteriores a la guerra", precisan los analistas de ING.