El petróleo sube ante la falta de avances diplomáticos entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo subieron este miércoles, luego de varios días de retroceso, debido al estancamiento diplomático entre Washington y Teherán, además de que Irán amenazó con atacar bases estadounidenses en Europa.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 1,39%, hasta 92,76 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, aumentó un 0,57%, hasta 86,53 US$.

El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, amenazó el miércoles con atacar bases estadounidenses más allá de Oriente Medio, incluidas las de Europa, si se utilizan para lanzar ataques contra la república islámica.

"Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases", dijo Rezaei en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV.

Desde principios de mes, el mercado había mostrado un renovado optimismo respecto a las negociaciones para encontrar un acuerdo sobre el conflicto, lo que hizo caer más de un 20% el precio del barril de Brent.

Pero los operadores muestran ahora una actitud más prudente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el lunes "un impulso positivo" en favor de un acuerdo.

"El tono conciliador adoptado por el presidente estadounidense (...) deja pensar que esta guerra está en vías de concluir", pero parece que "Teherán ha rechazado de plano esta posibilidad", subraya John Evans, analista de PVM.

"Dejen de inventarse noticias falsas sobre conversaciones imaginarias", escribió el martes X Rezaei. "Ha llegado la hora de someterse a las siete condiciones", añadió.

Teherán exige a Washington el descongelamiento de activos y el levantamiento de sanciones, a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el mercado mundial de hidrocarburos que fuerzas iraníes mantienen bloqueada desde el inicio del conflicto.