El petróleo sube ante temor del mercado a ataques de EEUU contra Irán

Los precios del petróleo continuaron su escalada el viernes ante el temor de los inversores a un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 3,14%, hasta 116,72 US$, su nivel más alto en casi seis meses.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, ganó un 3,82%, hasta 103,27 US$.

"El petróleo se dispara mientras se intensifica el pulso entre Washington y Teherán", resumieron los analistas de Briefing.com.

Estados Unidos podría atacar a Irán este mismo fin de semana, afirmó el viernes el enviado estadounidense para Siria e Irak, Tom Barrack, después de que Washington e Israel multiplicaran en los últimos días las amenazas en ese sentido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado recientemente que pronto tomará una "decisión" sobre Irán y sostuvo que podría optar por "la vía suave" o "la vía dura".

Hasta ahora, sin embargo, había dado a entender que eso no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

El mercado también sigue con preocupación los repetidos ataques de los hutíes de Yemen contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita, incluidos sitios petroleros y aeropuertos.

"Persisten muchas incertidumbres sobre los volúmenes de petróleo realmente disponibles en el mercado", escribió en una nota Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

Según la plataforma de seguimiento marítimo Kpler, durante la semana concluida el 18 de octubre los volúmenes de crudo exportados por los países del Golfo volvieron a superar los niveles previos a la guerra, desatada a finales de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

Pero "el mercado está cada vez más preocupado por la posibilidad de que nuevos ataques dañen infraestructuras de producción, procesamiento o exportación, lo que provocaría interrupciones difíciles de resolver", explicó Ole Hansen, analista de Saxo Bank.