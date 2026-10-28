El petróleo sube ante temores de una escalada del conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles impulsados por el temor del mercado a una escalada del conflicto en Oriente Medio, en particular de nuevos bombardeos estadounidenses en Irán tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, ganó 1,26% a 115,32 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, escaló 2,88% a 102,78 US$.

"La señal enviada es que cabe esperar nuevas tensiones a muy corto plazo" en Oriente Medio, "lo que hace subir de nuevo la prima de riesgo ligada al suministro", resume para la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

Según el Wall Street Journal, que cita a "personas informadas de estas conversaciones", Estados Unidos ha pedido a varios países del Golfo que se preparen para una campaña corta e intensa después de las elecciones del 3 de noviembre.

"Tal vez hagamos otra pequeña 'Epic Fury'", declaró el presidente Donald Trump la semana pasada durante un mitin de campaña para el bando republicano, en referencia al nombre de la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán que comenzó el 28 de febrero.

Una guerra a gran escala implicaría "ataques de represalia iraníes contra las infraestructuras energéticas" y dispararía los precios del crudo, estima Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Los operadores también tienen la mirada puesta en los resultados de las elecciones legislativas en Israel de la víspera.

Con 85% de los votos contados, el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu va a la cabeza, pero sin que se perfile una mayoría todavía, lo que deja en el aire la incertidumbre sobre el próximo gobierno.

Un Netanyahu renovado en el cargo "nos mantendría en la misma dinámica de confrontación con Irán", considera Kilduff.