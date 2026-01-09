El petróleo sube con fuerza por manifestaciones en Irán

Los precios del petróleo subieron con fuerza el viernes impulsados por los temores en el mercado a una posible alteración de la producción de petróleo en Irán debido a las protestas contra el gobierno.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 2,18%, hasta los US$ 63,34.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en febrero ganó un 2,36%, hasta los US$ 59,12, su nivel más alto en un mes.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el viernes que su país "no cederá" ante una ola de protestas ciudadanas contra el costo de vida en el país.

Al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños, han muerto y otros cientos han resultado heridos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, según datos recopilados el viernes por la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

"La situación está empeorando y supone una amenaza para el suministro" mundial, afirma a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Irán es un importante productor de petróleo, con alrededor de 3,2 millones de barriles diarios, según los últimos datos disponibles publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Cualquier perturbación en la producción y exportación de crudo por parte de Irán hará tambalear la oferta de petróleo en el mundo.