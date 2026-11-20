Los precios del petróleo cerraron con una ligera subida el viernes, atrapados entre los temores de una escalada en Oriente Medio y la perspectiva de volúmenes muy importantes de crudo en el mercado para los próximos meses.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 0,64%, hasta los 92,57 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, avanzó un 0,93 %, hasta los 83,98 dólares.

"Aún es demasiado pronto para considerar que la crisis ha terminado" en Oriente Medio, advierte John Kilduff, analista de Again Capital, contactado por la AFP. "Seguimos en una montaña rusa entre la guerra y la paz".

Las fuerzas saudíes indicaron el viernes que habían llevado a cabo una serie de ataques en Yemen, en particular contra un puerto controlado por los hutíes proiraníes.

Los hutíes amenazaron con atacar puertos saudíes y el distrito financiero de Riad, en un conflicto sin una salida a la vista. Los ataques, o los anuncios de bombardeos, son casi diarios entre ambos bandos desde octubre.

Apuntan en particular a infraestructuras petroleras y hacen temer así una perturbación de la oferta de crudo.

Paralelamente, los operadores siguen escrutando las negociaciones entre Washington y Teherán, sin señales de avances por el momento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró, sin embargo, al medio norteamericano Axios que no tiene prisa por atacar de nuevo a Irán, a diferencia de lo que sugerían informaciones anteriores sobre una reanudación de los bombardeos.

"No tengo prisa por tomar una decisión (sobre Irán, ndlr.). Veremos qué sucede después del inicio del año", declaró el presidente estadounidense el jueves por teléfono a Axios desde el avión Air Force One, de regreso de la cumbre en la que participó en China.

The New York Times había informado el miércoles, citando a responsables estadounidenses e israelíes, que Donald Trump barajaba una nueva campaña de bombardeos en Irán, mientras Israel presiona a Washington para que actúe.

El aumento de los precios del petróleo siguió siendo moderada el viernes, ya que los mercados siguen anticipando un posible excedente de oferta en el último trimestre de 2026.