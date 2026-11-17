Los precios del petróleo cerraron con una ligera alza el martes, divididos entre un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la perspectiva de un excedente de oferta en el mercado mundial en el último trimestre de 2026.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 0,76% hasta 93,14 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, avanzó un 0,34% hasta 86,01 dólares.

"La posibilidad de una reanudación de las negociaciones de paz" entre Washington y Teherán parece lejana, señala David Morrison, de la correduría Trade Nation.

Por el contrario, los operadores observan un repunte de las tensiones, cuando los combates entre Estados Unidos e Irán habían experimentado una tregua desde septiembre.

Washington atacó el martes un sitio de misiles en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en el corazón del conflicto entre los dos beligerantes, afirmó a la AFP un responsable militar estadounidense.

Teherán había reivindicado poco antes un nuevo ataque contra una base estadounidense en Baréin, el tercero en cinco días.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump había considerado, tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que el conflicto estaba "terminado militarmente".

A falta de avances en el frente diplomático, "los operadores del mercado petrolero vuelven ahora a centrar su atención en los fundamentos de la oferta y la demanda", subraya Morrison.

En su último informe, publicado el viernes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la oferta mundial de petróleo supere a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero.