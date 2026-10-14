El petróleo sube por el aumento de las tensiones en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por las tensiones entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita, así como por el aumento en los informes de ataques en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, ganó un 0,35% hasta 106,06 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, subió un 1,01% hasta 95,09 US$.

"La reanudación del suministro de crudo en Medio Oriente fue positiva durante septiembre, con las exportaciones de crudo de países del Golfo aproximándose a los niveles anteriores a la guerra", dijo la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que publicó el miércoles su informe mensual sobre el mercado petrolero.

Pero "la reciente intensificación de los ataques contra infraestructuras energéticas regionales y el tráfico de petroleros amenaza con afectar nuevos progresos", explicó.

Los hutíes proiraníes de Yemen se adjudicaron el miércoles la responsabilidad de nuevos ataques contra un sitio del gigante petrolero saudí Aramco y contra el aeropuerto de Riad.

"Los hutíes parecen en condiciones de hostigar a Arabia Saudita a voluntad, mientras que el reino parece indefenso frente a esos ataques", dijo David Morrison, de Trade Nation.

Paralelamente, "han ocurrido nuevos ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz", agregó.

Al menos 10 embarcaciones han sido atacadas en el paso marítimo, o en sus proximidades, desde el domingo.

Desde inicios de octubre, se han reportado 23 ataques, casi el doble del promedio mensual de incidentes registrados desde el comienzo de la guerra.

"Irán deliberadamente busca ejercer presión adicional sobre el mercado petrolero" para debilitar al presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre, dijo Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.