Los precios del petróleo terminaron este jueves prácticamente al mismo nivel de la víspera, tras varias sesiones marcadas por fuertes retrocesos, mientras los operadores se mantuvieron prudentes frente a los ataques en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, cerró en 91,98 dólares, es decir, un 0,03% más que el miércoles.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, cedió apenas un 0,06%, hasta 83,21 dólares.

"Los precios se mantienen en un nivel relativamente estable tras la fuerte caída iniciada a finales del mes pasado", observó David Morrison, analista de Trade Nation.

Desde finales de octubre, las cotizaciones han caído alrededor de un 20% ante la perspectiva de un exceso de barriles en el mercado a finales de año.

David Morrison considera que los operadores reaccionan en parte a los titulares y que estos se centran cada vez menos en el conflicto en el Medio Oriente, lo que acentúa la tendencia bajista.

Sin embargo, las hostilidades aún no han terminado. Según publicó el miércoles The New York Times, citando a responsables estadounidenses e israelíes, el presidente Donald Trump contempla una nueva serie de ataques en Irán, mientras Israel presiona a Washington para que actúe.

"Los ataques reiterados contra la navegación en Oriente Medio, la vulnerabilidad de Arabia Saudí ante incursiones de misiles hutíes y el hecho de que los ataques con drones contra las refinerías rusas deberían reducir a la mitad la capacidad total en noviembre, sencillamente no pueden ignorarse", subrayó John Evans, analista de PVM Energy.